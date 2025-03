Nessuna vittoria per le Olgiatesi: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: che batosta per il Cassina

Girone A - Crisi nera per la For Soccer: la squadra di mister Trunetti perde 0-2 in Pineta contro il San Michele. Il bilancio dice un solo punto nelle ultime sei gare: ora è nona a 31 punti, +6 sulla zona playout.

Girone B - Il Cassina crolla 4-0 a Menaggio e scivola al quarto posto a 44 punti. L’Itala viene ripresa dalla Gerenzanese: a Lurate Caccivio termina 2-2. I nerostellati entrano così in zona playout: sono dodicesimi a 26 punti. Un punto dietro troviamo la Cdg Veniano, che cade 2-1 in rimonta con l’Ardisci e Maslianico. Bulgaro che pareggia 1-1 con la Giovanile Canzese: è terzultimo a 21 punti.

Seconda categoria: Aurora e Uggiatese non si fanno male

Girone G - Termina 2-2 la gara di alta classifica tra Aurora Montano e Uggiatese: è un punto che non serve molto ai gialloblù (che restano sesti a 35 punti), mentre l’Aurora è salda al secondo posto a quota 45. Finisce in parità (0-0) la sfida tra Colverde e Cda Cavallasca, così come la trasferta della Guanzatese a Tavernola. Concagnese sconfitta, invece, sul campo del Serenza (3-1). In fondo la classifica vede il Colverde a 24 punti (al momento salvo), mentre Guanzatese e Concagnese sarebbero attualmente le due squadre che disputerebbero il playout.

Terza categoria: pari per Real San Fermo e Villaguardia

Como - Girone A

Finisce 4-4 la gara del Real San Fermo sul campo del Cascina Mamete: neroverdi noni a 36 punti.

Varese - Girone A

Il Villaguardia fa 1-1 contro l’Aurora Golasecca e aggancia così il penultimo posto a quota 9 punti.