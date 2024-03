Netta sconfitta di Cantù a Cividale

Niente da fare per l'Acqua San Bernardo Cantù nella trasferta a Cividale: i friulani vincono nettamente per 82 a 59

Miani sblocca il punteggio, ma Cantù risponde con tre triple targate Nikolic, Baldi Rossi e Bucarelli. Cividale replica a sua volta con Mastellari e Miani che impattano la partita. Nei minuti successivi regna l’equilibrio, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo fino alla tripla sulla sirena di Mastellari per il 21-17 finale.

Burns riporta ancora una volta la partita in parità. Redivo e Lamb si caricano Cividale sulle spalle e i padroni di casa trovano il nuovo massimo vantaggio a +8. Nikolic sblocca l’Acqua S.Bernardo, Young e Bucarelli lo seguono e Cantù torna a una sola lunghezza di svantaggio. Nel finale Lamb e Mastellari rimettono due possessi tra le squadre di distanza tra le due squadre, che vanno al riposo sul 43-39.

Redivo è il protagonista dell’avvio, portando Cividale avanti di dieci lunghezze. Hickey e Young dimezzano lo svantaggio, ma Lamb con un gioco da tre punti interrompe il parziale biancoblù. L’Acqua S.Bernardo non riesce più a trovare la via del canestro e scivola a -15. Nikolic trova l’ultimo canestro di un quarto che si chiude con il punteggio di 61-48.

Ad iniziare meglio l’ultimo parziale è ancora Cividale, i padroni di casa ritoccano più volte il conto del massimo vantaggio e superano anche le venti lunghezze di distanza. Finisce 82-59 per la Gesteco, che trova la settima vittoria consecutiva.

“Comincio facendo i complimenti a Cividale che ha giocato una partita continua per 40 minuti, facendo spesso canestro e in un bellissimo ambiente - ha detto coach Devis Cagnardi - Noi abbiamo giocato due quarti di questa partita, facendo qualche errore ma tutto sommato con presenza. Siamo partiti bene, ma poi ci siamo fatti agguantare. Quando sono cominciate le rotazioni abbiamo avuto un po’ di problemi, soprattutto difensivi. Chi è partito dalla panchina non si è fatto trovare pronto come nelle ultime due partite, ma comunque abbiamo tenuto il gioco e abbiamo finito a -4. E potevamo sicuramente finire se non in vantaggio, appaiati agli avversari. Nel terzo quarto abbiamo avuto notevoli problemi, soprattutto a livello energetico. Cividale ci ha surclassato dal punto di vista della presenza e della reattività. Abbiamo fatto fatica a opporre qualcosa di valido difensivamente. Quando siamo riusciti a fare dei buoni stop ci hanno preso rimbalzo in attacco e punito subito dopo. Hanno fatto anche qualche canestro contestato difficile, però noi obiettivamente poi in attacco ci siamo spenti e non abbiamo trovato il solito ritmo. Abbiamo sbagliato anche tiri aperti e poi Cividale ha preso in mano la partita, noi abbiamo perso fiducia e abbiamo offerto sicuramente un secondo tempo non all’altezza”.