New entry per la Campi Reali: è Gabriele Maletto

A Cantù arriva Gabriele Maletto, centrale che ha assaggiato la Serie A2 Credem Banca nella stagione 2018/2019.

Gabriele Maletto, benvenuto alla Campi Reali

Ha “assaggiato” la Serie A2 Credem Banca nella stagione 2018/2019 con l'Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma (insieme ai due ex canturini Matheus Motzo e Kristian Gamba), ma un brutto infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per parecchi mesi. Ma ora per Gabriele Maletto è giunto il momento di coronare quel sogno. Sarà infatti lui ad affiancare Nicola Candeli al centro della rete della Campi Reali Cantù.

“Ho 'sfiorato' la Serie A2 Credem Banca quando giocavo con il Club Italia - confessa il centrale piemontese - avrei dovuto giocare titolare, ma un brutto infortunio mi ha tenuto lontano dai campi per quasi tutto il campionato. Ho poi ricominciato dalla Serie A3 Credem Banca, e mi piacerebbe che questo sia l'anno del mio 'lancio' definitivo nella seconda categoria nazionale, avendo anche fatto una buona stagione. La scelta è ricaduta su Cantù perché è una piazza che mi ha offerto la grande possibilità di giocare con continuità. La vicinanza a casa, poi, aiuta. Sono consapevole che il prossimo anno sarà difficile, complicato, ma allo stesso tempo giocherò con persone che hanno delle buone caratteristiche e tanta voglia di emergere. Nonostante siamo una squadra dall'età media bassa, sono convinto che potremo dire la nostra. A livello personale spero di fare un buon campionato cercando di ritagliarmi più spazio possibile in campo, e cercare di confermarmi nella serie cadetta”.

“Gabriele è un ragazzo che seguivamo da un paio d'anni - dice coach Alessio Zingoni - E' un giocatore che ha fatto molto bene nelle ultime stagioni, e secondo me è pronto per la Serie A2 Credem Banca. È un centrale che predilige muro e servizio, anche alternando float e ibrido, ed ha una buona base di attacco. È un ragazzo disponibilissimo al lavoro, molto appassionato a quello che fa, e voglioso di imparare e di lavorare. Sa che è il primo anno in Serie A2 Credem Banca, ma è sicuramente una sfida interessante sia per lui in primis come giocatore, che per noi avendolo seguito da tempo. Essere riusciti a prenderlo ci ha reso molto contenti. È un lottatore in campo, e questo ci fa assolutamente piacere. Anche in lui ho rivisto quelle qualità umane e di 'voglia alle rinunce' per arrivare all'obiettivo, e di questo siamo contenti”.

La scheda

Gabriele Maletto, di Torino, classe 1999, alto 202 centimetri, è un centrale. Ecco la carriera:

2015-2018: Parella Torino (Giov./B)

2018-2019: Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma (A2)

2019-2020: GoldenPlast Civitanova (A3)

2020-2022: ViViBanca Torino (A3)

2022-2024: Smartsystem Fano (A3)

2024-2025: Aurispa Links per la vita Lecce (A3)

2025-…: Campi Reali Cantù (A2)