Next Gen, tutto pronto per la fase finale: domani il debutto a Pesaro

L’Under 18 di Pallacanestro Cantù, guidata in panchina da coach Costacurta, si appresta ad affrontare la fase finale della LBA Next Gen Cup, manifestazione dedicata alle squadre giovanili delle società iscritte alla Serie A. Domani pomeriggio alle ore 15:30, contro Reggio Emilia, il debutto della S.Bernardo-Cinelandia nei quarti di finale del torneo che, dal 13 al 16 febbraio, si terrà in quel di Pesaro, sede scelta anche per la Final Eight di Coppa Italia della massima serie.

Dopo aver passato la fase a gruppi, lo scorso dicembre, nell’imponente e inedita arena costruita in Fiera a Bologna, inserita nel Girone B insieme a Trieste, Varese e Virtus Roma (quest’ultime due battute con grande autorità), Cantù incomincia a scaldare i motori in vista della doppia sfida contro la Grissin Bon.

Info e media

Le due compagini si affronteranno a Pesaro sia domani sia venerdì, all’interno della Palestra Nord della Vitrifrigo Arena, in entrambi i casi alle ore 15:30, per un duello che prevederà una gara di andata e una di ritorno. Le due partite saranno trasmesse in diretta su LBA TV: quella decisiva di venerdì pomeriggio, valida per il passaggio del turno, sarà trasmessa anche sulla pagina Facebook della Legabasket. In palio, un posto tra le prime quattro d’Italia.

Il tabellone

In caso di passaggio del turno, la S.Bernardo-Cinelandia affronterebbe una tra Pesaro e Trento. Nel primo caso sarebbe una sfida difficile, perché contro i padroni di casa, i quali, sicuramente, sarebbero spinti anche dal pubblico locale. Anche nel secondo caso, però, il duello si farebbe molto interessante e ricco di fascino: l’Aquila è infatti la squadra detentrice del trofeo e, dunque, esige grande rispetto da parte di tutte le otto qualificate alla fase finale.

Dalle semifinali in poi, le sfide si giocheranno su un parquet di Serie A, in uno dei campi più storici e prestigiosi d’Italia, appunto l’Adriatic Arena, nota per ragioni di sponsorizzazione come Vitrifrigo Arena. Inoltre, sempre dalle semifinali in poi, le partite saranno secche, da dentro o fuori. Dall’altra parte del tabellone, invece, i quarti di finale prevedono la sfida tra Pistoia e Trieste e quella tra Reyer Venezia e Fortitudo Bologna.