Niente regali negli anticipi prenatalizi di C per Mariano e Vertemate

Niente punti in regalo negli anticipi del turno pre natalizio in serie C femminile per Vertematese e Nonna Papera Mariano entrambe sconfitte ieri sera. Le azzurre di Vertemate dirette da coach Luca Zanotti si sono arrese tra le mura domestiche contro il Sanga Milano così come il quintetto marianese diretto da coach Dionigi Cappelletti è stato travolto in casa contro il Sondrio. Ultimo a scendere in campo sarà il GS Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni che nel posticipo domenicale di domani riceverà l'ostico Lecco.

Il programma del 12° turno del girone Ovest

Mercoledì 18 dicembre Vittuone-Corsico 60-47, venerdì 20 Gavirate-Fernese 64-59, Mariano-Sondrio 30-72, Vertematese-San Gabriele 57-72, Trezzano-Ardor Bollate 54-60; sabato 21 Legnano-Tradate; domenica 22 ore 18.30 Villa Guardia-Lecco Women.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone 22; Sondrio, San Gabriele 20; Lecco, Gavirate 16; Corsico 14; Vertematese, Legnano, Fernese 10; Villa Guardia 8; Trezzano, Bollate 6; Sportlandia Tradate 4; Nonna Papera Mariano 2.