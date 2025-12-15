Niente sussulto in trasferta, Cantù cade a Treviso

Non riesce ancora a sbloccarsi in trasferta l’Acqua S.Bernardo Cantù che viene sconfitta anche al PalaVerde di Treviso.

La gara

Coach Brienza conferma il quintetto con Moraschini nel ruolo di ala grande ed è proprio il capitano a sbloccare la partita. L’Acqua S.Bernardo si mette subito al comando delle operazioni e guadagna tre possessi di vantaggio. Olisevicius tiene in scia una Treviso che trova nuovamente la parità a poco più di un minuto dalla fine del quarto. Sneed e Basile permettono a Cantù di chiudere avanti 20-24 i primi dieci minuti di gioco.

L’Acqua S.Bernardo prova di nuovo ad allungare sfruttando i punti in arrivo dalla panchina, ma è ancora Olisevicius a tenere i padroni di casa a contatto. Treviso prende ritmo e trova il primo vantaggio della sua gara con Weber. La Nutribullet riesce così ad andare negli spogliatoi sul 45-41.

Sneed ristabilisce la parità in un avvio di secondo tempo in cui si segna pochissimo. Treviso rimane avanti grazie a Weber e Olisevicius, ma Basile tiene Cantù in scia. Nel finale è De Nicolao a riavvicinare di nuovo un’Acqua S.Bernardo che a fine terzo quarto insegue 57-54.

Treviso vola subito a +8. Basile segna una tripla fondamentale, De Nicolao lo imita e Cantù ritorna a un solo possesso. Radosevic e Weber ridanno margine alla Nutribullet. Gilyard evita un primo tentativo di fuga dei padroni di casa, ma i tanti falli costano caro a un’Acqua S.Bernardo che sprofonda a -10. Gilyard prova ad accendersi, ma per Cantù è troppo tardi. I due punti vanno ai veneti grazie al risultato finale di 86-81.

Il commento

«Abbiamo avuto anche un ottimo approccio, ma il finale di secondo quarto è stato totalmente fuori controllo – ha detto coach Nicola Brienza – Ho cercato di bloccare quella scia negativa, ma gli ultimi quattro minuti del primo tempo sono stati tragici. Oltre ad aver fatto sì che andassimo sotto nel parziale all’intervallo, hanno rimesso Treviso in partita. Siamo stati poco attenti su Olisevicius e abbiamo concesso alcuni canestri evitabili, con degli aiuti che non erano necessari, che hanno spostato l’inerzia. Nel secondo tempo i parziali sono stati simili. In una partita punto a punto e così complicata sono poi particolari a fare la differenza. È chiaro che serve essere più cinici e attenti».

Il tabellino

NUTRIBULLET TREVISO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 86 – 81 (20-24, 25-17, 12-13, 29-27)

Nutribullet Treviso: Weber 21, Perkins 2, Abdur-Rahkman 16, Torresani 5, Miaschi, Pinkins 9, Chillo 5, Guidolin N.E., Pellegrino, Olisevicius 18, Radosevic 10, Spinazzè N.E.

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 15, Bowden 6, Moraschini 9, De Nicolao 5, Ballo 2, Bortolani 15, Sneed 16, Basile 13, Ajayi, Okeke N.E.

Arbitri: Attard, Quarta, Capotorto.