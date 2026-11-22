L’Acqua S.Bernardo Cantù non riesce a superare Scafati nella partita giocata al PalaMangano. I padroni di casa vincono 83-67 nella gara valida per la nona giornata di LBA Serie A SisalClub 2026/2027.
La gara
Avvio equilibrato, con la tripla di Moraschini a fissare il punteggio sul 5-5 dopo tre minuti. Dopo una fase di stallo è Olisevicius a sbloccare la gara dall’angolo, ma quattro punti in fila di Offurum riportano avanti i padroni di casa. L’Acqua S.Bernardo reagisce subito e, trascinata da Okeke e ancora da Olisevicius, mette la testa avanti. Il time-out chiamato da Martino non arresta la spinta degli ospiti: nel finale di primo quarto Cantù allunga e, grazie ai primi canestri in LBA di Smith, chiude la frazione sul 11-20.
McGruder apre le marcature nel secondo periodo, imitato subito da Mascolo e Onyema. Scafati accorcia fino al -1 con Mascolo, mentre Moretti firma il primo canestro biancoblù del quarto. L’equilibrio regge per qualche minuto, poi Cantù trova un nuovo strappo con la tripla di Olisevicius. La squadra di casa replica con Ngouama per restare in scia: all’intervallo lungo il tabellone dice 30-34.
Il terzo quarto si apre con due punti di Green, a cui fanno seguito un paio di canestri di Moore per il 34-36. Ancora l’ex Pistoia firma altri otto punti, Cantù prova a rispondere a sua volta con Green, Scafati però riesce ad allungare con la schiacciata in contropiede di Offurum. Gravett segna dall’arco il 54-49, ma Ngouama realizza con lo step-back il buzzer beater valido per il 57-49.
Sono di Grazulis i primi punti del periodo conclusivo. Lever e Offurum trovano il canestro da dentro il pitturato, Moretti risponde dall’angolo con una buona tripla, ma i padroni di casa premono sul pedale dell’acceleratore e vanno a +14 a sei minuti dalla fine. Le conclusioni a bersaglio da fuori di Moretti e Gravett valgono il -8, Scafati però torna in vantaggio in doppia cifra grazie a Offurum e Mascolo. La squadra di Antimo Martino conserva il gap fino alla sirena finale e vince 83-67.
Il commento
“A fronte di un primo tempo giocato discretamente, soprattutto dal punto di vista difensivo, nella ripresa la partita ha preso una svolta che non avremmo voluto – ha commentato coach Francesco Vitucci – Non abbiamo trovato risposte adeguate dal punto di vista offensivo: abbiamo perso troppi palloni, compresi i falli in attacco, con un numero di possessi che ci ha penalizzato. La nostra aridità dal punto di vista offensivo è la cosa che ci ha messo più in difficoltà, 67 punti in totale sono troppo pochi. Abbiamo sbagliato nei momenti in cui bisogna assolutamente controbattere all’avversario. Il compito è quello di metterci qualcosa di meglio e qualcosa di più, da parte di tutti”.
Il tabellino
LONGOBARDI SCAFATI BASKET-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 83-67 (11-20, 19-14, 27-15, 26-18)
Longobardi Scafati Basket: Ngouama 15, Lever 2, Toro N.E., Iannuzzi N.E., Moore 22, Spinelli N.E., Ceron, Offurum 14, McGruder 8, Onyema 12, Mascolo 10, Johnson. Allenatore: Martino.
Acqua S.Bernardo Cantù: Flagg, Gravett 8, Okeke 4, Moraschini 5, Parravicini N.E., Ventura N.E., Smith 6, Grazulis 7, Moretti 8, Udom, Olisevicius 15, Green 14. Allenatore: Vitucci.
Arbitri: Manuel Attard, Saverio Lanzarini, Marco Vita.