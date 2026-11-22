“A fronte di un primo tempo giocato discretamente, soprattutto dal punto di vista difensivo, nella ripresa la partita ha preso una svolta che non avremmo voluto – ha commentato coach Francesco Vitucci – Non abbiamo trovato risposte adeguate dal punto di vista offensivo: abbiamo perso troppi palloni, compresi i falli in attacco, con un numero di possessi che ci ha penalizzato. La nostra aridità dal punto di vista offensivo è la cosa che ci ha messo più in difficoltà, 67 punti in totale sono troppo pochi. Abbiamo sbagliato nei momenti in cui bisogna assolutamente controbattere all’avversario. Il compito è quello di metterci qualcosa di meglio e qualcosa di più, da parte di tutti”.