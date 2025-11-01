Notte da brividi per Inverigo, dolcissima per Figino al primo successo

Si è chiuso ieri sera il 5° turno del girone C di Divisione Regionale 2 con un bilancio agrodolce per le squadre lariane.

Le gare

Halloween di festa per il Figino che ha centrato il suo primo successo stagionale vincendo in casa contro Nova Milanese. Mastica amaro invece il Gigante Inverigo che ha provato a giocare uno scherzetto alla capolista Cesano Seveso ma nel finale ha dovuto alzare bandiera bianca. In vetta quindi si conferma il Lurate Caccivio imbattuto così come Appiano Gentile che ha però una gara in meno. Ancora ferma al palo invece l’Antoniana Como ultima da sola.

Il risultati del 5° turno del girone C

Mercoledì 29 ottobre Indipendente Appiano Gentile-Gerardiana Monza 70-66; giovedì 30 Antoniana Como-Kaire Sport Lurate 65-70, venerdì 31 Figino-Nova 83-65, Pescate-Masters Carate 66-78, Il Gigante Inverigo-Cesano Seveso 61-67, Lesmo-Sanfru 73-52.

La classifica aggiornata del girone C

Cesano Seveso, Kaire Sport Lurate 10; Appiano Gentile 8; Lesmo, Pescate 6; Nova Milanese , Basket Groane Lentate, Masters Carate Brianza, 4; Il Gigante Inverigo, Gerardiana Monza, Sanfru Monza, Anors Figino 2; Antoniana Como 0.

Il cartellone del 6° turno del girone C

Giovedì 6 novembre ore 21.15 Antoniana-Masters Carate, 21.30 Sanfru-Inverigo, venerdì 7 ore 21.15 Figino-Lesmo, 21.30 Nova-Groane Lentate, Kaire Sport Lurate-Gerardiana Monza, Appiano Gentile-Pescate.