Notte di verdetti in DR1 per Appiano, Villa Guardia, Inverigo e Cabiate

Si apre oggi un weekend decisivo per cinque squadre lariane impegnate nelle partite di ritorno del 1° turno dei playout salvezza in Divisione Regionale 1.

I verdetti

Questa sera in contemporanea scendono in campo a domicilio l'Appiano Gentile e il Villa Guardia chiamate a ribaltare le sconfitte subite all'andata rispettivamente contro Sarezzo e Trezzano ma servirà una doppia impresa. In trasferta invece stasera giocheranno il Gigante Inverigo che a Castronno dovrà difendere il + 3 dell'andata mentre Cabiate dovrà ribaltare il -3 subito all'andata contro la Robur Varese. Chi vince le serie passa al secondo turno chi perde retrocede. Domenica infine completerà il cartellone il Cucciago chiamato in casa a ribaltare il -3 subito a Bergamo contro l'Excelsior.

Programma gare di ritorno 1° turno playout

Venerdì 31 maggio 21.30 Castronno-Inverigo arbitri Carera-Sarhan), Villa Guardia-Trezzano (arbitri Carotti-PaganellI), Robur Varese-Cabiate (arbitri Di Rienzo-Gusmeroli), Indipendente Appiano Gentile-Sarezzo (arbitri Ghilardi-Maka); domenica 2 giugno ore 18.30 Cucciago Bulls-Excelsior Bergamo arbitri Ciceri-Bernardi).

Risultati delle gare d'andata 1° turno playout

Trezzano-Villa Guardia 65-48, Cabiate-Robur Varese 69-72, Inverigo-Castronno 75-72, Sarezzo-Appiano Gentile 79-60, Excelsior Bergamo - Cucciago Bulls 69-66