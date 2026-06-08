Novità in panchina, coach Bruno Bianchi guiderà il Cermenate in serie B

Con ancora negli occhi la grade festa per la storica Promozione in serie B ecco che in casa della Virtus Cermenate si guarda già alla nuova stagione.

L’annuncio

La società gialloblù infatti ha già scelto e comunicato il nome dell’allenatore che la guiderà nella serie cadetta. Si tratta dell’esperto Bruno Bianchi che è stato annunciato come nuovo allenatore della Virtus in Serie B Interregionale. Tecnino di grande esperienza, Bianchi ha iniziato la sua carriera allenando la Pallacanestro Malnate ed il Buguggiate Basket in serie D, poi per sei anni ha guidato il Bosto in Serie C1 quindi è diventato responsabile del settore giovanile della Pallacanestro Varese dove è restato per dodici anni, affiancando anche coach Pillastrini sulla panchina di A2 nel 2008/09 coronata con la promozione in serie A.

Nel 2016 coach Bianchi è tornato in C silver alla guida del Daverio, per poi passare nelle cinque stagioni successive a Valceresio. Quindi due stagioni da responsabile tecnico giovanile in Aba Legnano in cui raggiunge due finali nazionali e una regionale, prima di allenare Gazzada in Serie B Interregionale. Ora Bianchi è pronto per questa nuova avventura sulla panchina di Cermenate dove ha già svolto in settimana il primo allenamento con la squadra gialloblù.