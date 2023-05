Nuoto Briantea: la Blm chiude al quarto posto alla tappa di Cremona

Dopo aver stupito due settimane fa a Livorno con la squadra Finp, la Briantea84 torna ad un passo dal podio, questa volta nel campionato regionale per la Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) Lombardia.

È stata una domenica 14 maggio in cui la squadra ha messo in scena una grande prova corale, condita da prestazioni individuali importanti che sono valse il sesto posto su 12 società iscritte alle gare. Lo stato di forma è buono in vista dei prossimi appuntamenti sportivi. L’appuntamento alla piscina comunale è stato anche l’ultimo valido nel circuito Nord Cup Fisdir Lombardia con la BLM che ha chiuso al quarto posto su quindici squadre.

“Sono super contenta e orgogliosa del percorso che i miei atleti hanno fatto fin qui - ha commentato Longoni -. Il gruppo è pronto in ottica campionati italiani. La speranza è che tutti tengano duro in questo ultimo mese di allenamenti in cui rifaremo un periodo di carico per essere perfettamente in forma. A Cremona non ci sono stati grandissimi errori: si sono visti, però, tanti miglioramenti nei tempi. In vasca è stato portato grande entusiasmo, con motivazione di stare bene. Non mancano le sbavature da correggere, ma ho detto ai ragazzi che avremo tempo per lavorarci in queste settimane. Degna di nota è la prova di Davide Resnati nei 50 delfino, da commozione, che ha battuto un avversario molto forte all’ultima bracciata. Bellissimo anche il duello tra Brioschi e De Dominicis nei 100 stile libero, ma tutti hanno dato qualcosa in più. La trasferta in pulmino è stata molto divertente, un po’ perché gli atleti sceglievano le canzoni, ballavamo e cantavamo e il traffico non lo abbiamo nemmeno percepito. Contenta di tutto questo, avanti tutta e forza!”.