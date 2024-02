Nuoto Briantea84: debutto per due nuovi arrivi e 10° posto a Bergamo

È stata un’altra domenica importante per la Blm Briantea84 Cantù Fisdir che a Bergamo (Piscina Italcementi) si è presentata con 17 atleti (7 promozionali e 10 agonisti) nel doppio impegno alla 17esima edizione del Trofeo dell’Angelo (terza prova Nord Cup promo 2024 e terza prova Nord Cup agonisti 2024).

In mattinata spazio al livello promozionale che ha visto il debutto di Chiara Lietti (classe 2013) e Gioele Pisacane (2007). La squadra si è classificata decima su 17 società presenti. Nel pomeriggio sfide per gli agonisti che hanno raggiunto un grandioso quarto posto su 14 club.

"Fin da subito ci tengo a ringraziare Emanuela Riva e Mattia Piovesan per il supporto e l’aiuto nella logistica generale e nelle gare - ha commentato il tecnico Silvia Longoni - Abbiamo vissuto una giornata molto emozionante. Partendo dal mattino, ottimo debutto di Gioele Pisacane che è entrato con spirito positivo nel gruppo e le prestazioni fanno intendere che potrà fare ancora meglio. Chiara Lietti, altra new entry, ha vissuto un esordio positivo. La squadra è nuova, ma si percepisce già il valore della crescita. Passando al pomeriggio e alle gare degli agonisti, contenta di tutti e non ci sono stati troppi errori nelle nuotate. Abbiamo provato gare particolari come i 400 stile libero di Resnati e i 200 delfino di Giudici. Meloni ha fatto il suo miglior tempo nei 100 stile libero, da sottolineare i 100 stile libero di Conti che ha nuotato molto bene con miglioramenti netti. Dopo la giornata di scarico di lunedì, inizieremo a prepararci per la manifestazione in programma a Darfo Boario Terme domenica 3 marzo".