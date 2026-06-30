Nuoto Finp: Trofeo Sette Colli: esperienza super per la Blm

Un’esperienza tra i grandi nel tempio del nuoto italiano e non solo.

L’occasione

È stato un weekend lungo (25-27 giugno) da ricordare per la BLM Briantea84 Cantù al 62° Trofeo Sette Colli alla piscina del Foro Italico di Roma, in vasca (50 metri) sia atleti Fin (Federazione italiana nuoto) che Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico). Nicolò Mascheroni e Riccardo Magrassi, supportati dal tecnico Ilaria Spadaro, hanno rappresentato la BLM Briantea84 Cantù alla kermesse degli Interazionali di nuoto in cui erano presenti tutti i big di questo sport. Da segnalare tre record italiani per Magrassi: nei 100 rana SB7 (1’20’’51) che è valso anche la medaglia d’argento, poi nei 50 ranaSB7 (37’’96) e nei 50 stile libero S7, categoria junior (31’’14).

Il bilancio

“Esperienza meravigliosa sotto tutti i punti di vista – ha commentato il tecnico Spadaro – Gareggiare nella piscina più bella del mondo fa sempre un certo effetto. Le gare sono andate bene, non ci possiamo lamentare. Adesso si prosegue verso i prossimi obiettivi, c’è tanto da lavorare ma sono contenta”.