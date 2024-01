Nuoto Fisdir: al “Trofeo dei 50” di Villa Guardia exploit comasco con l'Osha e la Briantea84

Buona la prima per l’Osha Como. Il “Trofeo dei 50” è stato un successo e ha rilanciato la sua candidatura a diventare tappa fissa della Nord Cup, il circuito regionale di nuoto targato Fisdir. Il meeting dedicato agli atleti con disabilità intellettivo relazionale, andato in scena domenica (21 gennaio) a Villa Guardia, ha celebrato nel migliore dei modi il 50° anniversario dalla nascita del club diretto da Mariangela Volpati.

Vi hanno partecipato oltre 100 agonisti, portacolori di 12 squadre lombarde. Ancora una volta la classifica ha premiato la Polisportiva Bresciana “No Frontiere”, seguita proprio dall’Osha. Un piazzamento che inorgoglisce i padroni di casa, mai così in alto in tempi recenti. L’exploit è stato possibile non solo grazie ai soliti noti, come gli azzurri Dalila Vignando e Marco Di Silverio, ma anche grazie al rientrante Andrea Lunardelli, alla ritrovata Chiara Franza e all’esordiente Alessio Menichino. Sul terzo gradino del podio è salita la Briantea84.

Nonostante non si siano registrati record, il livello delle gare è stato particolarmente elevato: si sono esibiti alcuni tra i migliori nuotatori del panorama nazionale, che hanno offerto un grande spettacolo ai presenti. Tra questi ultimi c’era anche Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità ed ex volontaria dell’Osha, La sua partecipazione è stata molto apprezzata, un bel segnale di vicinanza delle istituzioni al movimento paralimpico.

Il commento di Franza

“Il nostro ritorno in cabina di regia di una gara di nuoto è stato una bellissima esperienza - dichiara Lorenzo Franza, responsabile organizzativo della manifestazione - Abbiamo ricevuto tanti riscontri positivi che ci danno la carica per fare ancora meglio in futuro. Stiamo già pensando a come migliorare il meeting, magari allungandolo a un’intera giornata e coinvolgendo anche il settore Promozionale”.

Villa Guardia dà appuntamento al prossimo anno, mentre il nuoto Fisdir tornerà protagonista già domenica, a pochi chilometri di distanza: il 28 gennaio è in programma il 14° meeting “Città di Saronno”.