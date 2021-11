La manifestazione

Nuoto: Magrassi abbatte il suo record.

Ottavo posto a Lodi per la BLM Briantea84 Cantù su 21 società iscritte, più il record italiano di categoria (esordienti) firmato da Riccardo Magrassi che abbassa di 7'' il suo stesso traguardo dei 100 rana SB7 (1'58"00). Non poteva esserci inizio migliore per i canturini che nel pomeriggio di domenica 14 novembre hanno partecipato alla terza edizione del Trofeo “Nuota con noi” Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico).Insieme al giovane classe 2008, a completare il gruppo cantorino c’erano in vasca (piscina Faustina) Ruggero Colombo, Simone Frigerio e Nicolò Mascheroni. “Ruggero Colombo e Simone Frigerio hanno nuotato bene, secondo le aspettative - ha commentato Ilaria Spadaro, tecnico di Briantea84 e responsabile del settore Finp canturino -. Bravi anche i più giovani. Mascheroni ha firmato il tempo per gli Italiani Assoluti nei 100 stile dorso, bene anche il resto delle gare. Complimenti a Magrassi per il nuovo record nei 100 rana. Il bilancio è molto positivo per essere all’inizio dell’anno, ora si lavorerà per i prossimi obiettivi”.

I risultati delle gare

Ruggero Colombo: 50 stile libero (2'01"24), 100 stile libero (4'36"01)

Simone Frigerio: 100 stile libero (2'56"22), 50 dorso (1'23"60), 50 rana (1'38"08)

Riccardo Magrassi: 50 stile libero (52"10), 100 dorso (1'54"30), 100 rana SB7 (1'58"00)

Nicolò Mascheroni: 50 stile libero (36"60), 100 stile libero (1'24"02) e 100 dorso S9 (1'35"09)