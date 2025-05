Nuovo polo di basket femminile: Villa Guardia, Olgiate Comasco e Lurate Caccivio

Buone nuove per la palla a spicchi rosa della provincia di Como: per il basket femminile l’unione fa la forza.

Nuovo polo per il basket femminile

In queste ore è stata ufficializzata la nascita di un nuovo polo. Lo hanno reso noto le società Gruppo Sportivo Villa Guardia, Kaire Sport Lurate Caccivio e Basket Olgiate Comasco che hanno deciso di unire le forze per dare vita a un grande progetto condiviso. Una nuova collaborazione tutta dedicata al basket femminile, settore sempre più in crisi negli ultimi anni.

Due squadre femminili per crescere insieme

Le tre realtà lariane formeremo insieme due squadre femminili una per la categoria Under 13 e una per la categoria Under 14. Entrambe le squadre si alleneranno nella palestra comunale di Olgiate Comasco, in via Tarchini 19. Da segnalare che sabato 14 giugno, durante la festa del basket a Villa Guardia, si svolgerà l’open day aperto a tutte le ragazze interessate a entrare a far parte di questo nuovo Polo rosa. Un progetto nato per crescere insieme, unire talenti e creare nuove opportunità per le giovani cestiste del territorio lariano.