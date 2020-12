Nuovo slogan della Polisportiva Colverde: “L’atletica non si ferma e non fermarti neanche tu” 

La Polisportiva Colverde non si ferma, e non si ferma la sua atletica. Anzi, la società lariana lancia un invito a tutti i nati dal 2013 in poi.

Polisportiva Colverde, ecco una serie di allenamenti in totale sicurezza

“L’atletica non si ferma e non fermarti neanche tu. Combatti il virus con lo sport e in totale sicurezza” è lo slogan scelto dalla società comasca, che apre le sue porte con alcuni allenamenti rivolti a tutte le età di atletica. Si tratta di una delle poche attività sportive organizzate che è possibile praticare. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente al numero 3663036378 (Davide).

Ecco come potranno prendere parte all’iniziativa i giovani della Polisportiva: