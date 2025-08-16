Oggi il canturino Ventura con l'Italbasket U16 sfida la Slovenia per il bronzo europeo

Pallacanestro giovanile

Gli azzurrini chiudono questo pomeriggio alle 16.30 la rassegna iridata puntando al podio

Non è bastata una grande rimonta all'Italbasket Under16 maschile e al cestista del PGC Cantù Simone Ventura per battere la Lituania e qualificarsi alla finalissima dei campionati europei che si chiudono oggi in Georgia

Già staccato il pass per il Mondiale U17

Ieri, venerdì 15 agosto, gli azzurrini del ct Mangone hanno dovuto arrendersi in semifinale agli Europei in Georgia per 81-91 nonostante una prova generosa fino al -1 (79-80) per poi alzare bandiera bianca nell'ultimo minuto. Per il cestissta del Pgc Cantù Simone Ventura un'altra bella prestazione avvalorata da 11 punti. Dopo aver battuto in sequenza Romania, Grecia, Germania e Francia nei quarti, e con già il pass per il Mondiale Under 17 del prossimo anno in tasca, l’Italia U16 torna in campo oggi pomeriggio (16.30 in Italia) per concludere la rassegna continentale e portare l'assalto al Bronzo europeo contro la Slovenia, sconfitta in Semifinale dalla Serbia per 90-58. A giocarsi il titolo europeo saranno Lituania e Serbia (alle 19 in Italia).

Il tabellino di Lituania-Italia 91-81

Parziali: 27-17, 44-34, 63-58

Lituania: Buyvidas* 17 (4/8, 2/5), Erlickis 9 (4/4), Sabeckas 16 (2/4, 1/4), Lukosiunas ne, Veliulis (0/1), Birzinis* 8 (2/2), Kurta 8 (1/1, 0/1, Stankevicius* 8 (0/1, 2/2), Rascius* 6 (2/4), Siskauskas* 16 (3/6, 2/4), Sinica (0/1), Kicas 3 (072, 1/2). All. Tarasevicius

Italia: Nicolodi 11 (0/5, 3/10), Milazzo 9 (1/3, 2/4), Chouenkam2 (1/1), Ruggeri 7 (2/6, 1/1), Ventura* 11 (5/8, 0/2), Papale ne, Compaore* 11 (4/6, 1/3), Ronci 5 (1/4, 0/2), Alba 1, Sguazzin 14 (7/13), Machetti* 10 (3/5, 1/6). All. Mangone

Arbitri: Alakbar Hasanov (AZE), Ioannis Agrafiotis (GRE), Sava Cetkovic (MNE)

Risultati semifinali

Italia-Lituania 81-91

Serbia-Slovenia 90-58

Programma finali Europee

Oggi ore 16.30 per il 3°-4° posto Italia-Slovenia, a seguire la finalissima Serbia-Lituania