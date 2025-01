Leonardo Okeke è ufficialmente tesserato

Leonardo Okeke è tesserato. La comunicazione di Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù è tesserato.

“Darà il 100%"

Centro classe 2003, 213 centimetri e 108 chilogrammi, così commenta la novità Okeke: “Ringrazio la società per questa opportunità. Sono felicissimo di giocare in un Club storico, che ha vinto tanto, e con un grande allenatore come coach Brienza. Non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai miei compagni. Darò il 100% per raggiungere il nostro obiettivo”.

Le parole di coach Brienza

“Sono estremamente felice dell’inserimento di Leonardo all’interno del nostro roster. Si tratta di un giocatore ancora molto giovane e di grande prospettiva: potrà darci una mano importante nell’immediato e, allo stesso tempo, rappresenta anche un investimento per il futuro del nostro Club - commenta coach Nicola Brienza - Siamo contenti di averlo con noi e siamo convinti che il lavoro che faremo insieme potrà darci grandi soddisfazioni”.

La carriera di Okeke

Nato a Monza il 16 luglio 2003, Okeke cresce nelle giovanili del College Basket Borgomanero, con cui esordisce a 16 anni in Serie C Gold. Nella stagione 2020-2021 abbina al percorso giovanile anche l’esordio in B con la maglia di Oleggio. Le ottime prestazioni attirano l’attenzione di Derthona, che lo ingaggia e lo gira in prestito alla Junior Basket Monferrato. Con i piemontesi disputa un’ottima stagione da 9.5 punti e 7.8 rimbalzi di media, vincendo il premio di miglior Under 21 del campionato di A2 2021-22. La sua crescita non passa inosservata e nell’estate successiva viene prima convocato dalla Nazionale, con cui debutta in un’amichevole contro la Slovenia, e poi firma un contratto pluriennale con l’Olimpia Milano. La società meneghina lo presta alla Joventut Badalona, ma proprio in Spagna subisce un grave infortunio che pone fine alla sua stagione. Il recupero ne condiziona anche la successiva annata sportiva, in cui è in prestito a Varese. Con i biancorossi disputa 6 gare ufficiali in LBA nel finale di stagione, realizzando la sua prima doppia cifra nella massima serie in occasione della trasferta a Sassari.