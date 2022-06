Olgiate Comasco capitale italiana della Bmx: scocca l'ora del grande evento organizzato dalla Bmx Ciclistica Olgiatese.

Olgiate Comasco capitale della Bmx

Sabato 2 e domenica 3 luglio un intenso programma di gare con più di 500 atleti al via. Cresce l’attesa per l’appuntamento al Bmx Stadium di via Don Sterlocchi. Dopo la rinuncia forzata di due anni fa a causa del Covid-19, per due giornate Olgiate Comasco sarà finalmente la capitale tricolore della Bmx. Nel sodalizio olgiatese fervono i preparativi per farsi trovare pronti all’appuntamento tricolore, che coinvolgerà complessivamente 19 società, provenienti da tutta Italia.

L'entusiasmo del presidente

“Per la nostra società nata nel 1985 - commenta il presidente della Bmx Ciclistica Olgiatese Asd Flavio Castelnuovo - organizzare il Campionato italiano BMX Race 2022 rappresenta un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, il giusto premio per la crescita costante nel corso degli anni nel numero di tesserati (attualmente quasi 200), nelle strutture, nei progetti realizzati, nell’impegno organizzativo e nei risultati agonistici ottenuti. Ringrazio il Consiglio direttivo, i volontari e tutti coloro che, ognuno nel proprio ruolo, hanno reso possibile il nostro sogno tricolore e sono al lavoro da mesi per organizzare al meglio la manifestazione. Gli ingredienti ci sono tutti, ora non resta che attendere le società e gli atleti, veri protagonisti della rassegna tricolore, per vivere due giornate di grande sport e spettacolo”. Il Campionato italiano Bmx Race 2022 è organizzato da BMX Ciclistica Olgiatese ASD con il patronato di Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco, della Consulta dello sport di Olgiate Comasco, del Panathlon International Club di Como, del Comitato regionale Lombardia della Federazione ciclistica italiana. Durante le due giornate di gare sono attese autorità istituzionali e sportive, che saranno ospitate in un’area appositamente dedicata. La manifestazione tricolore sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della società olgiatese: https://www.youtube.com/channel/UC3f-SubuuAUlaTABVPgRKfw.

La novità agonistica e il programma

Dal punto di vista agonistico, la novità di quest’anno è rappresentata dal ritorno del Time Trial (un giro cronometrato per ogni rider, con qualifiche e finali), che si affianca alla classica gara Race per Bmx e Cruiser (tre manche di qualifica più turni successivi a eliminazione fino alla finale). Il programma di sabato 2 luglio: 10.00 apertura Paddock, 10.30-14.45 prove libere Bmx Race, 15.00 cerimonia di apertura, 16.00-16.25 prove ufficiali BMX Race Cruiser tutte le categorie, 16.25-16.50 prove ufficiali Time Trial Junior, Under 23 ed Élite, 17.00 inizio competizione BMX Race Cruiser tutte le categorie e Time Trial Junior, Under 23 ed Élite, 19.30 premiazioni.

Domenica 3 luglio: 8.15-9.55 prove ufficiali BMX Race, 10.00 inizio competizione BMX Race tutte le categorie, 14.00 premiazioni, 15.00-15.25 prove ufficiali Time Trial Esordienti e Allievi, 15.30 inizio competizione Time Trial Esordienti e Allievi, 17.00 premiazioni.

I titoli in palio

Race - Bmx: Esordienti m/f, Allievi m/f, Junior m/F, Under 23 m/f, Elite m/f, Junior/Elite Sport 17-24 m/f, Elite Sport 25-29 m/f, Master 30 e oltre, Master Woman 1 e 2.

Race - Cruiser: Esordienti m/f, Allievi m/f, Junior/Elite Sport 17-24 m/f, Elite Sport 25-29 m/f, Master 30-39 m/f, Master 40 e oltre m/f, Master Woman 1 e 2.

Time Trial - Bmx: Esordienti m/f, Allievi m/f, Junior m/F, Under 23 m/f, Elite m/f.

Campionato italiano giovanile per società per le categorie Giovanissimi.