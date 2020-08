Olimpia Volley Cadorago, premiata la storica “Pres” Luigina Morelli

Sono giorni importanti per l’Olimpia Volley Cadorago.

Olimpia Volley Cadorago, in panchina torna Mauro Tettamanti

Nel volley lariano c’è una società che sta vivendo giorni importanti tra presente, passato e futuro. Si tratta dell’Olimpia Volley Cadorago che ha da poco festeggiato la sua storica “Pres” Luigina Morelli che è stata premiata per i suoi 22 anni alla guida del club e quasi 40 nel consiglio direttivo, dall’amministrazione comunale locale che ha riconosciuto la sua grande opera di promozione della pallavolo, anche a nome delle centinaia di ragazze che hanno potuto praticare questo sport fantastico. Non è un addio per la signora Morelli perchè resta nella società come presidente onorario.

Intanto l’Olimpia Volley Cadorago è attiva anche sul mercato in vista della nuova stagione sportiva 2020/21. E la prima novità importante arriva sulla panchina dove a distanza di 4 anni torna nel ruolo di direttore tecnico e capo allenatore dalla squadra di serie D Mauro Tettamanti che collabora ancora con il Club Italia Femminile per la formazione delle giovani atlete italiane.

Inoltre la società continua la sua campagna di reclutamento e invita a provare ad entrare nel suo mondo sportivo che propone anche nella stagione 2020/21 tutte le squadre giovanili dal minivolley all’under 19, la Prima Divisione e la serie D, Per ulteriori informazioni chi fosse interessato può contattare direttamente il club al tel. 3383743357 oppure via email olimpiavolleycadorago@gmail.com.