Olimpiadi di Parigi: l'assese Aisha Rocek nella finale di canottaggio donne a 8 termina in ultima posizione

Era un risultato già storico quello della qualificazione alle finali di canottaggio a 8 per la nazionale femminile che nella sua squadra vede anche la partecipazione di Aisha Rocek, atleta di Asso che, insieme alle sue compagne, ha onorato la finale olimpica nonostante l'arrivo in ultima posizione. Rimane il traguardo di essere tra le sei squadre migliori al mondo.

La gara

Un inizio difficile per le italiane che subito dopo l'inizio della gara perdono terreno rispetto alle altre squadre. Aisha Rocek e compagne hanno fatto tutta la gara a rincorrere le avversarie, guidate dalle atlete della Romania che si sono laureate campionesse olimpiche con una prestazione straripante. A metà gara le azzurre erano ancora in ultima posizione e così è stato anche per tutto il resto della gara. Oggettivamente troppo ampio lo scarto che le altre formazioni per riuscire a recuperare il gap.