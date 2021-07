Olimpiadi, esordio vincente per l'Italia del comasco Simone Anzani contro il Canada

La nazionale azzurra con l'atleta lariano ha vinto la prima gara del torneo a Cinque cerchi.

Olimpiadi, successo sofferto in rimonta al tie break per 3-2

Fa festa anche la pallavolo lariana che ha applaudito l'esordio vincente alle Olimpiadi di Tokyo della nazionale italiana di volley maschile che ha tra le sue fila anche il 29enne comasco di Bizzarone Simone Anzani. Un esordio sofferto però per Anzani e compagni che hanno vinto in rimonta e al tie break contro un ottimo Canada battuto 3-2. Anzani ha messo a segno 6 punti. Gli azzurri torneranno in campo per il 2° turno il 26 luglio contro la Polonia in un match già molto delicato.

Il tabellino di ITALIA-CANADA 3-2

Parzali set 26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11

Italia: Juantorena 21, Michieletto 24, Piano 2, Galassi 9, Giannelli 4, Zaytsev 4, Colaci (L). Kovar 1, Sbertoli, Anzani 6, Vettori 10, Lavia. All: Blengini

Canada: Sanders, Perrin 17, Hoag 18, van Berkel 10, Vernon 12, Vigrass 6, Bann (L). Sclater 5, Maar 2, Blankenau, Szwarc 3. Ne: Marshall. All: Hoag

Arbitri: Makshanov (RUS), Jiang (CHN)

Il calendario degli azzurri – orari italiani

2° turno Italia-Polonia (26/7, ore 7.20),

3° turno Italia- Giappone (28/7, ore 12.40),

4° turno Italia-Iran (30/7, ore 12.40)

5° turno Italia- Venezuela (1/8, ore 9.25).

Pallavolo Maschile

Gironi

Pool A: Giappone, Polonia, Italia, Canada, Iran e Venezuela.

Pool B: Brasile, Stati Uniti, ROC (Russian Olympic Committee), Argentina, Francia, Tunisia.

Formula

Dodici squadre partecipanti divise in due pool da 6. Le prime 4 di ciascuna pool si qualificano per i quarti di finale. La prima di una pool affronta la 4 dell'altra. Le seconde e le terze verranno accoppiate con un sorteggio.