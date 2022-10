Quattro date da segnare, nuove opportunità da cogliere al volo. Briantea84 apre le porte ai giovani - dai 6 anni in su - con disabilità fisica o intellettiva relazionale per provare gratuitamente lo sport paralimpico: basket in carrozzina, calcio, nuoto, pallacanestro in piedi e atletica. L’iniziativa è realizzata grazia a CI.ERRE Ufficio con il patrocinio del Comune di Cantù - Assessorato allo Sport -, del Comune di Meda e del Comune di Lentate sul Seveso.

Open days Briantea84: porte aperte allo sport paralimpico

"Abbiamo tanta voglia di accogliere nuovi bambini e ragazzi per fare sport insieme e in sicurezza - ha commentato Gianantonio Tomaselli, neo presidente di Briantea84 -. L’emergenza Covid, tra le sue conseguenze, ha allontanato molti ragazzi dalla pratica sportiva. Riuscire a invertire questa tendenza negativa sarà il nostro impegno prioritario. Mettiamo a loro servizio la professionalità dei nostri tecnici e volontari, con l’opportunità di conoscere altri giovani per condividere un’esperienza di crescita attraverso lo sport".

Per prenotare la prova gratuita bisognerà l'indirizzo e-mail info@briantea84.it oppure chiamando il numero 031 731680 dal lunedì al venerdì (8.30-12.30/14.30-16.30) e si potrà scegliere di provare anche più di uno sport.

Quando e dove

Le date e le sedi degli open days saranno: