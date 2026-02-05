Open Uisp: dopo oltre 2 anni e 67 vittorie, le campionesse della RSA Inverigo vanno ko

Dopo due anni e mezzo e 67 vittorie consecutive è caduta l’imbattibilità della RSA Inverigo bicampione d’Italia nel campionato femminile Open Uisp.

Battute le campionesse del campionato Open Uisp

L’incredibile striscia vincente della squadra brianzola si è interrotta il 28 gennaio, sul campo di Cinisello Balsamo dove, complice tante assenze e infortuni, è stata sconfitta dalla Peacox Basket Milano, attuale capolista nel girone Est regionale per 50-47. Una sconfitta che ovviamente ha fatto male, ma al tempo stesso è stata incassata con sportività nello spogliatoio della RSA, come le ragazze stesse hanno pubblicamente evidenziato via social: “Ce lo siamo sempre dette che prima o poi sarebbe successo: è arrivata la nostra prima sconfitta sul campo della Peacox, dopo 67 vittorie consecutive, due scudetti Uisp e mille emozioni. Fa male, ma non cancella nulla di quello che abbiamo costruito con sudore, sacrificio e passione. Non c’entrano le assenze, il fisico, il campo, gli infortuni. C’entriamo noi e basta. E se è vero che le vere squadre si vedono dopo una sconfitta, noi siamo pronte a tornare in campo più determinate che mai, consapevoli del fatto che nulla va dato per scontato, che ogni partita non va sottovalutata, ogni avversario va rispettato e ogni referto rosa va guadagnato. Oggi si perde ma domani si torna più forti, sempre insieme, sempre orgogliose di quello che abbiamo fatto fino a qui. Questo è lo sport, queste siamo noi”. La RSA Inverigo è già pronta a voltare pagina e a riprendere il suo cammino: prossima tappa mercoledì 11 febbraio a Sesto San Giovanni dove la squadra di Inverigo renderà visita alla Polisportiva Rondinella con tanta voglia di tornare subito alla vittoria.

Classifica del girone Est Open femminile Uisp

Peacox Milano 20; Mec Arcore 18; RSA Inverigo, Virtus Lissone, OSBER 14; OPSA Bresso 10; Basket Pioltello, Polisportiva Rondinella 8; Alebbio Como, Ciesse Freebasket Milano 6; Basket Vidardo 4; Eureka Monza 2.