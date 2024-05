Oro e bronzo per Marila nel Campionato d'insieme Silver

La Marila Asd di Fino Mornasco ha gareggiato nella tappa d'Insieme Silver di Bollate con ginnaste alla loro prima esperienza in questa categoria di coppia.

Podio per la Marila Asd

Un weekend ricco di gare quello appena concluso a Bollate dalla Marila Asd nell'ambito del Campionato d'insieme Silver. La società di ginnastica ritmica di Fino Mornasco è scesa in pedana domenica 19 maggio nella categoria LB2 allieve con Yuma Galli e Cecilia Di Francesco. Le atlete hanno portato a casa un prestigioso terzo posto, impreziosito dal fatto che per loro era l'esordio assoluto in una competizione di coppia.

In seguito ha gareggiato la coppia LB2 open composta da Elisa Veneziano e Gaia Schiera le quali hanno raggiunto il gradino più alto del podio con un punteggio complessivo di 10.350.

Infine Veronica Bellocco e Noemi Buson hanno concluso il fine settimana di gare nella categoria LC2 open. La coppia si è fatta notare in pedana per la sua grinta e determinazione che hanno permesso loro di eseguire un esercizio dinamico e musicale. Tuttavia qualche sfortunata imprecisione non ha permesso a Bellocco e Buson di arrivare sul podio. Si sono fermate al 4^ posto.

Il commento delle direttrici tecniche

"Tutte le ginnaste scese in pedana sono alla loro prima esperienza in questa categoria di coppia - hanno dichiarato soddisfatte le direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo - Sono state quindi molto brave e non possono far altro che perfezionarsi. La coppia Veneziano - Schiera si è resa protagonista di un enorme miglioramento rispetto alla prima prova e migliorerà ancora in vista dei prossimi Nazionali di Rimini. Peccato per le piccole imprecisioni che hanno fermato Bellocco e Buson alla medaglia di legno, ma non ci scoraggiamo perché potranno rifarsi ai Campionati nazionali. Galli e Di Francesco sono state davvero superlative".

Enorme la soddisfazione dello staff tecnico e dei tifosi di Marila per l'esito di tre prove che certificano il duro lavoro svolto dalle ginnaste in palestra e l'ottima programmazione della società. "Puntiamo a far bene ai Nazionali di Rimini e a toglierci diverse soddisfazioni", ha dichiarato il presidente della società Marvin Di Napoli.