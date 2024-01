Pallacananestro Cantù vittoria contro Novipiù Monferrato

Vittoria per l'Acqua S.Bernardo Cantù che, dopo aver controllato per tutta la partita, si impone per 71 a 92 sulla Novipiù Monferrato.

Pallacananestro Cantù: la cronaca del match

Pepper e Bucarelli, con 5 punti realizzati a testa, sono i protagonisti dei primi possessi. I liberi dello stesso numero 21 consegnano all’Acqua S.Bernardo il primo vantaggio della sua partita, subito annullato da Kelly nell’altra metà campo. I biancoblu non si scompongono e con i canestri di Hickey e Bucarelli confezionano il primo vero break della partita, guadagnando così due possessi pieni di vantaggio. Il tap-in di Martinoni chiude il primo quarto sul 17 a 21 per Cantù.

Monferrato inizia con maggiore decisione il secondo periodo e torna fino a un solo punto di distanza, ma Baldi Rossi e Moraschini tengono l’Acqua S.Bernardo al comando della partita. La squadra di coach Cagnardi accelera e allunga nuovamente, la tripla di Berdini vale il primo distacco in doppia cifra della partita. Moraschini e Hickey ritoccano il massimo vantaggio a quel +14 che Cantù si porta fino all’intervallo. Si torna negli spogliatoi con il punteggio che dice 33-47. La Novipiù cerca una reazione a inizio secondo tempo, ma la tripla di Hickey ricaccia i padroni di casa indietro.

L’Acqua S.Bernardo continua a produrre canestri e con una tripla di Baldi Rossi trova il nuovo massimo vantaggio a +16. Anche Monferrato ritrova la via del canestro con Kelly, ma Cantù non cala di intensità e chiude il quarto avanti 53-68. L’Acqua S.Bernardo infila subito un altro parziale con Young e Berdini, chiudendo definitivamente il discorso vittoria. I biancoblu trovano anche un altro allungo, arrivando fino a . Nel finale Monferrato contiene il divario, la partita si chiude 71 a 92 per gli ospiti.

Il tabellino

NOVIPIÙ MONFERRATO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 71–92 (17-21, 16-26, 20-21, 18-24) Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 13, Berdini 6, Nikolic 2, Nwohuocha 2, Tarallo, Bucarelli 14, Hickey 23, Burns 13, Moraschini 13, Young 5, Cesana 1. Novipiù Monferrato: Romano 2, Kelly 24, Ravioli N.E., Bertaina N.E., Castellino, Martinoni 6, Fantoma 12, Pepper 17, Pianegonda N.E., Kadjividi 2, Fall, Calzavara 8. Arbitri: Attard, Maschio, Masi.