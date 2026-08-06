Pallacanesto Cantù: il programma del pre-campionato

Il percorso di avvicinamento alla LBA 2026-27 dell’Acqua S.Bernardo Cantù inizierà ufficialmente il 17 agosto, con il raduno della squadra nel Pavilion della Cantù Arena.

Il raduno

Una data dal forte valore simbolico, perché rappresenterà il primo passo del ritorno della squadra in città, che avrà così nuovamente una propria casa all’interno del territorio comunale di Cantù. Il raduno, così come tutti i successivi allenamenti, si svolgerà necessariamente a porte chiuse per ragioni di sicurezza, legate al proseguimento dei lavori nel corpo principale della Cantù Arena. Il 29 agosto è in programma la prima uscita dei biancoblù, che saranno impegnati a Tortona in uno scrimmage a porte chiuse.

A Livigno

Dal 1° al 6 settembre l’Acqua S.Bernardo si trasferirà a Livigno per il consueto mini-ritiro all’interno del circuito della Valtellina Summer League. Le due amichevoli in programma vedranno la squadra di coach Vitucci affrontare l’Aquila Basket Trento venerdì 4 settembre, alle 18, al PalaTeola di Livigno, e Varese domenica 6 settembre, sempre alle 18, al PalaScieghi di Sondrio. I biglietti per le partite possono essere prenotati sul sito valtellinasummerleague.it. Mercoledì 9 settembre Cantù prenderà parte al Garda Ball Elite, torneo nel quale affronterà Verona in semifinale al palazzetto di Lonato del Garda, con palla a due alle 20. Sabato 12 settembre si disputeranno le finali: alle 18 quella per il terzo posto, mentre alle 20 andrà in scena la sfida che assegnerà il trofeo. Nell’altra semifinale si affronteranno Venezia e Trento. Tra i due appuntamenti del torneo, nella serata di giovedì 10 settembre, è in programma la presentazione ufficiale della squadra, con l’Acqua S.Bernardo che, insieme a PGC e Minibasket, sfilerà sul palco di piazza Garibaldi. Come da tradizione, l’ultimo appuntamento della preseason biancoblù sarà il Trofeo degli Angeli che, anche quest’anno, si giocherà al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, alle 18:30 di sabato 19 settembre. Avversaria per l’occasione sarà la Pallacanestro Reggiana.