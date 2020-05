Pallacanestro al via la richiesta dei Mutui Light liquidità per i club affiliati alla FIP

Pallacanestro news importanti anche per le società cestistiche della provincia di Como.

Pallacanestro associazioni e società dilettantistiche possono fare richiesta di finanziamenti all’Istituto per il Credito Sportivo

Buone notizie per le associazioni e le società dilettantistiche di pallacanestro anche della provincia di Como affiliate alla FIP da almeno un anno. Da ieri, lunedì 18 maggio, infatti è possibile accedere alle misura di sostegno denominate “Mutui Light Liquidità” predisposte dopo l’emergenza coronavirus inoltrando la richiesta di finanziamento all’ICS ‘Istituto per il Credito Sportivo. Un sostegno concreto in questo momento di criticità e in vista del ripresa del movimento cestistico nostrano per la stagione 2020/21.

Il Comunicato ufficiale della FIP Federazione Italiana Pallacanestro

Dal 18 maggio 2020, l’Istituto per il Credito Sportivo ha avviato la procedura per la richiesta dei finanziamenti liquidità denominati: “Mutui Light Liquidità”, per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e regolarmente affiliate alla Federazione Pallacanestro Italiana da almeno 1 anno.

La procedura di richiesta di accesso al finanziamento prevede la compilazione della domanda online al sito del Credito Sportivo e la presentazione del modulo di attestazione affiliazione che potrà essere richiesto all’ufficio preposto inviando una email all’indirizzo affiliazioni@fip.it.

Per ulteriori informazioni consultare le news del sito Federale nella sezione dedicata dello Sportello Fiscale o direttamente il sito.