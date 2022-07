Pallacanestro, al via nel girone Rosso Cadorago, Rovello, Cabiate e la matricola Cucciago

Pallacanestro: la Fip Lombardia ha diramato la composizione dei raggruppamenti di serie D 2022/23.

Pallacanestro: in regione saranno 84 le società inscritte divise in set gironi, si attendono i calendari ufficiali

Il comitato Fip della federazione pallacanestro Lombardia ha diramato la composizione dei gironi del campionato di serie D 2022/23. Saranno 84 le società al via divise in 6 gironi. Saranno invece solo 4 le formazioni lariane tutte inserite nel girone Rosso: oltre alle confermate Basket Rovello Porro, Pallacanestro Cabiate e Olimpia Cadorago anche la new entry Cucciago Bulls che ha comprato i diritti. Ora si attendono i calendari.

Girone: Verde

002870 BASKET SUSTINENTE - SUSTINENTE (MANTOVA)

027487 BASKET SAREZZO - SAREZZO (BRESCIA)

033012 CUS BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)

038511 PALL. ISEO - ISEO (BRESCIA)

008775 PALL. QUISTELLO 1996 - QUISTELLO (MANTOVA)

000518 BASKET VERDELLO - VERDELLO (BERGAMO)

039045 PADERNESE BASKET - PADERNO FRANCIACORTA (BRESCIA)

047816 BASKET PREVALLE 1995 - PREVALLE (BRESCIA)

054508 TRENZANO BASKET - TRENZANO (BRESCIA)

042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO - TREVIGLIO (BERGAMO)

014104 BASKET 86 CARAVAGGIO - CARAVAGGIO (BERGAMO)

005415 TAZIO MAGNI GUSSOLA - GUSSOLA (CREMONA)

010530 BASKET OME 01 - OME (BRESCIA)

052489 RIVER BASKET ORZINUOVI - ORZINUOVI (BRESCIA)

Girone: Rosso

012575 BASKET SEREGNO - SEREGNO (MONZA BRIANZA)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

030507 PALLACANESTRO CABIATE - CABIATE (COMO)

020608 BASKET PESCATE - PESCATE (LECCO)

030587 CIVATESE - CIVATE (LECCO)

028157 PALL. MASTERS CARATE - CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)

036137 BASKET ROVELLO - ROVELLO PORRO (COMO)

018039 NUOVO BASKET GROANE 2005 - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)

035321 BASKET NIBIONNO - NIBIONNO (LECCO)

003469 ARS ROVAGNATE - LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)

002874 BASKET BIASSONO - BIASSONO (MONZA BRIANZA)

002728 OLIMPIA CADORAGO - CADORAGO (COMO)

001820 SPORTIVA BASKET SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)

054978 BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS - CUCCIAGO (COMO)

Girone: Blu

054479 MALASPINA SPORT TEAM - MILANO (MILANO)

041112 KOR S.GIULIANO - SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)

042051 POL. BREMBATE SOPRA - BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)

001452 FORZE VIVE INZAGO - INZAGO (MILANO)

054715 NUOVA PALLACANESTRO DELL ADDA - CASSANO D'ADDA (MILANO)

044486 POL. CALUSCHESE BASKET - CALUSCO D'ADDA (BERGAMO)

000329 AGRATE CANARINS - AGRATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)

004564 GAMMA BASKET SEGRATE - SEGRATE (MILANO)

038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA - CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)

007652 BASKET COLOGNO A/S. - COLOGNO AL SERIO (BERGAMO)

034985 BASKET MELZO - MELZO (MILANO)

018157 CM BASKET 84 CASSINA - CASSINA DE' PECCHI (MILANO)

001520 BASKET PIOLTELLO - PIOLTELLO (MILANO)

008746 S.PELLEGRINO BASKET - SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO)

Girone: Giallo

055688 LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB - LEGNANO (MILANO)

000109 ROBUR ET FIDES VARESE - VARESE (VARESE)

000464 BASKET CLUB ARLUNESE - ARLUNO (MILANO)

044410 BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)

047882 CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL - CORBETTA (MILANO)

036456 SPORTLANDIA TRADATE - TRADATE (VARESE)

018045 BASKET MASTINI CASTANO - TURBIGO (MILANO)

028112 MALNATE BASKETBALL - MALNATE (VARESE)

000883 ANTONIANO BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

004575 BASKET CASSANO MAGNAGO - CASSANO MAGNAGO (VARESE)

002822 BASKET LONATE - LONATE POZZOLO (VARESE)

051857 DRAGHI GORLAZY GORLA MAGGIORE - GORLA MAGGIORE (VARESE)

002449 CISTELLUM BASKET CISLAGO - CISLAGO (VARESE)

047832 LA SPORTIVA GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)

Girone: Arancio

016339 PALL. TROMELLO - TROMELLO (PAVIA)

008274 TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)

000454 G.S Q.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

050203 NOVA BASKET 2003 CAVA MANARA - CAVA MANARA (PAVIA)

051838 PRO VIGEVANO PARONA - VIGEVANO (PAVIA)

052737 GAREGNANO 1976 - MILANO (MILANO)

051223 NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA - VOGHERA (PAVIA)

009139 TUMMINELLI ROMANA MILANO - MILANO (MILANO)

052721 AURORA MILANO - MILANO (MILANO)

001212 BASKET ROZZANO PRO LOCO - ROZZANO (MILANO)

054044 PALL. MILANO3 BASIGLIO - BASIGLIO (MILANO)

008275 CAT VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)

003808 S.GIOVANNI BOSCO ABBIATEGRASSO - ABBIATEGRASSO (MILANO)

007148 EBRO BASKET MILANO - MILANO (MILANO)

Girone: Azzurro

000455 CENTRO MINI BASKET RHO - RHO (MILANO)

044901 LEONIANA MILANO - MILANO (MILANO)

001958 BRESSO BASKET - BRESSO (MILANO)

023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

047897 MOJAZZA MILANO - MILANO (MILANO)

012549 SOUL BASKET - MILANO (MILANO)

052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 - MONZA (MONZA BRIANZA)

051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)

001856 U.S. S.A. NOVA MILANESE - NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)

023185 BASKET BRUSUGLIO - CORMANO (MILANO)

005424 ASA CINISELLO - CINISELLO BALSAMO (MILANO)

051623 BASKETOWN MILANO - MILANO (MILANO)

002427 BK PADERNO DUGNANO - PADERNO DUGNANO (MILANO)

006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO)