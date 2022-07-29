Pallacanestro, al via nel girone Rosso Cadorago, Rovello, Cabiate e la matricola Cucciago
La Fip Lombardia ha diramato la composizione dei raggruppamenti di serie D 2022/23.
Pallacanestro: la Fip Lombardia ha diramato la composizione dei raggruppamenti di serie D 2022/23.
Pallacanestro: in regione saranno 84 le società inscritte divise in set gironi, si attendono i calendari ufficiali
Il comitato Fip della federazione pallacanestro Lombardia ha diramato la composizione dei gironi del campionato di serie D 2022/23. Saranno 84 le società al via divise in 6 gironi. Saranno invece solo 4 le formazioni lariane tutte inserite nel girone Rosso: oltre alle confermate Basket Rovello Porro, Pallacanestro Cabiate e Olimpia Cadorago anche la new entry Cucciago Bulls che ha comprato i diritti. Ora si attendono i calendari.
Girone: Verde
002870 BASKET SUSTINENTE - SUSTINENTE (MANTOVA)
027487 BASKET SAREZZO - SAREZZO (BRESCIA)
033012 CUS BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)
038511 PALL. ISEO - ISEO (BRESCIA)
008775 PALL. QUISTELLO 1996 - QUISTELLO (MANTOVA)
000518 BASKET VERDELLO - VERDELLO (BERGAMO)
039045 PADERNESE BASKET - PADERNO FRANCIACORTA (BRESCIA)
047816 BASKET PREVALLE 1995 - PREVALLE (BRESCIA)
054508 TRENZANO BASKET - TRENZANO (BRESCIA)
042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO - TREVIGLIO (BERGAMO)
014104 BASKET 86 CARAVAGGIO - CARAVAGGIO (BERGAMO)
005415 TAZIO MAGNI GUSSOLA - GUSSOLA (CREMONA)
010530 BASKET OME 01 - OME (BRESCIA)
052489 RIVER BASKET ORZINUOVI - ORZINUOVI (BRESCIA)
Girone: Rosso
012575 BASKET SEREGNO - SEREGNO (MONZA BRIANZA)
001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)
030507 PALLACANESTRO CABIATE - CABIATE (COMO)
020608 BASKET PESCATE - PESCATE (LECCO)
030587 CIVATESE - CIVATE (LECCO)
028157 PALL. MASTERS CARATE - CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
036137 BASKET ROVELLO - ROVELLO PORRO (COMO)
018039 NUOVO BASKET GROANE 2005 - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)
035321 BASKET NIBIONNO - NIBIONNO (LECCO)
003469 ARS ROVAGNATE - LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)
002874 BASKET BIASSONO - BIASSONO (MONZA BRIANZA)
002728 OLIMPIA CADORAGO - CADORAGO (COMO)
001820 SPORTIVA BASKET SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)
054978 BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS - CUCCIAGO (COMO)
Girone: Blu
054479 MALASPINA SPORT TEAM - MILANO (MILANO)
041112 KOR S.GIULIANO - SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)
042051 POL. BREMBATE SOPRA - BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)
001452 FORZE VIVE INZAGO - INZAGO (MILANO)
054715 NUOVA PALLACANESTRO DELL ADDA - CASSANO D'ADDA (MILANO)
044486 POL. CALUSCHESE BASKET - CALUSCO D'ADDA (BERGAMO)
000329 AGRATE CANARINS - AGRATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
004564 GAMMA BASKET SEGRATE - SEGRATE (MILANO)
038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA - CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)
007652 BASKET COLOGNO A/S. - COLOGNO AL SERIO (BERGAMO)
034985 BASKET MELZO - MELZO (MILANO)
018157 CM BASKET 84 CASSINA - CASSINA DE' PECCHI (MILANO)
001520 BASKET PIOLTELLO - PIOLTELLO (MILANO)
008746 S.PELLEGRINO BASKET - SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO)
Girone: Giallo
055688 LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB - LEGNANO (MILANO)
000109 ROBUR ET FIDES VARESE - VARESE (VARESE)
000464 BASKET CLUB ARLUNESE - ARLUNO (MILANO)
044410 BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)
047882 CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL - CORBETTA (MILANO)
036456 SPORTLANDIA TRADATE - TRADATE (VARESE)
018045 BASKET MASTINI CASTANO - TURBIGO (MILANO)
028112 MALNATE BASKETBALL - MALNATE (VARESE)
000883 ANTONIANO BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)
004575 BASKET CASSANO MAGNAGO - CASSANO MAGNAGO (VARESE)
002822 BASKET LONATE - LONATE POZZOLO (VARESE)
051857 DRAGHI GORLAZY GORLA MAGGIORE - GORLA MAGGIORE (VARESE)
002449 CISTELLUM BASKET CISLAGO - CISLAGO (VARESE)
047832 LA SPORTIVA GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)
Girone: Arancio
016339 PALL. TROMELLO - TROMELLO (PAVIA)
008274 TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)
000454 G.S Q.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)
050203 NOVA BASKET 2003 CAVA MANARA - CAVA MANARA (PAVIA)
051838 PRO VIGEVANO PARONA - VIGEVANO (PAVIA)
052737 GAREGNANO 1976 - MILANO (MILANO)
051223 NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA - VOGHERA (PAVIA)
009139 TUMMINELLI ROMANA MILANO - MILANO (MILANO)
052721 AURORA MILANO - MILANO (MILANO)
001212 BASKET ROZZANO PRO LOCO - ROZZANO (MILANO)
054044 PALL. MILANO3 BASIGLIO - BASIGLIO (MILANO)
008275 CAT VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)
003808 S.GIOVANNI BOSCO ABBIATEGRASSO - ABBIATEGRASSO (MILANO)
007148 EBRO BASKET MILANO - MILANO (MILANO)
Girone: Azzurro
000455 CENTRO MINI BASKET RHO - RHO (MILANO)
044901 LEONIANA MILANO - MILANO (MILANO)
001958 BRESSO BASKET - BRESSO (MILANO)
023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)
047897 MOJAZZA MILANO - MILANO (MILANO)
012549 SOUL BASKET - MILANO (MILANO)
052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 - MONZA (MONZA BRIANZA)
051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)
001856 U.S. S.A. NOVA MILANESE - NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
023185 BASKET BRUSUGLIO - CORMANO (MILANO)
005424 ASA CINISELLO - CINISELLO BALSAMO (MILANO)
051623 BASKETOWN MILANO - MILANO (MILANO)
002427 BK PADERNO DUGNANO - PADERNO DUGNANO (MILANO)
006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO)