Pallacanestro Albavilla: da oggi fino a fine giugno Open Day giovanili 

Mentre la prima squadra maschile sta ancora lottando nei playout per conquistare la salvezza in Divisione Regionale 3, in casa della Pallacanestro Albavilla è già tempo di pensare alla prossima stagione sportiva.

Pallacanestro Albavilla: via agli open day

Ricordiamo che la società biancoblù, fondata nel 1954, quest'anno festeggia i suoi 70 anni di attività nel movimento cestistico e ha sempre avuto un occhio di riguardo per il suo vivaio. Ecco perché vuole proseguire a pieno regime e ha organizzato come tradizione i suoi Open day giovanili per reclutare nuovi atleti. Si parte già questa settimana da oggi per poi proseguire fino a fine mese con allenamenti divisi per annate per i nati dal 2008 ai 2012 presso la palestra comunale di via Porro ad Albavilla.

Questo il calendario degli allenamenti

Ragazzi 2011-12

Martedì 18 e21 giugno ore 18-19.30

Giovedì 20-27 giugno ore 18-19.30

Ragazzi 2010

Lunedì 17 e 24 giugno ore 18-19.30

Mercoledì 19 e 26 giugno ore 18-19.30

Venerdì 14, 21 e 28 giugno ore 18-19.30

Ragazzi 2008-09

Martedì 25, mercoledì 26, venerdì 28 giugno ore 19-30.21

Gli Under17 di Albavilla pronti per il GiuglioBasket 2024

Inoltre la stagione agonistica del settore giovanile della Pallacanestro Albavilla vedrà la squadra Under17 partecipare come tradizione al prestigioso Torneo GiuglioBasket 2024 che si svolgerà in Abruzzo sulla riviera di Giuglianova dal 20 al 24 giugno.