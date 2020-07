Pallacanestro Albavilla definita la squadra di allenatori 2020/21

Pallacanestro Albavilla la società biancoblù ha pronto lo staff tecnico.

Pallacanestro Albavilla un pool di istruttori e coach competenti capitanati dal confermatissimo e storico Giovanni Sangalli

Pallacanestro Albavila avanti tutta verso la nuova stagione cestistica 2020/21. In attesa di sapere come e quando prenderà il via ufficialmente la prossima annata sportiva lo storico club brianzolo nato nel 1954 ha definito in queste ore lo staff tecnico dalla prima squadra che giocherà in promozione maschile fino al settore minibasket e microbasket. Già perchè anche nella stagione 2020/21 il club biancoblù scenderà in campo con un vero esercito di atleti seguiti tutti da allenatori e istruttori collaudati.

Ecco allore il team di allenatori della Pallacanestro Albavilla 2020/21

Promozione: capo allenetore Angelo Delfinetti, viceCarlo Carughi (arrivato da Lurate Caccivio)

Under18: capo allenatore Alessandro Molteni (da Villa Guardia), vice Giacomo Frigerio

Under15 e Under13: allenatori Mauro Dubini con Giovanni Sangalli

Minibasket: istruttori Giovanni Sangalli, Marino Bertolini

Microbasket: Mattia Broggi