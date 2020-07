Pallacanestro Albavilla Mauro Dubini nuovo coach degli Under13 biancoblù

Pallacanestro Albavilla prende forma la stagione biancoblù 2020/21.

La Pallacanestro Albavilla sta delineando il suo staff in vista della nuova stagione cestistica 2020/21. Dopo aver confermato alla guda tecnica della prima squadra che parteciperà al campionato di Promozione maschie coach Angelo Delfinetti ecco che incominciano a prendere forma anche i quadri del settore giovanile. Alessandro Molteni guiderà la squadra Under18 mentre lo storico Giovanni Sangalli allenerà il gruppo Under15 e il minibasket.

New entry invece come capo allantore della squadra under13 che sarò affidata a Mauro Dubini esperto coach brianzolo, che nella stagione 2019/20 ha allenato il Cabiate Under20, alla Pallacanestro Albavilla. Dubini è un tecnico molto conosciuto sia nel settore femminile dove ha allenato a Costa Masnaga, i Centri Minibasket Unicef (Carugo e Costa), Us Vertematese, Comense ma anche nel maschile da Senna a Sergeno da Cermenate a Busto senza dimenticare anche esperieze oltre confine nel Basket Riva San Vitale società svizzera. Ora la carriera di Mauro fa tappa proprio ad Albavilla dove ha accettato con grande entusiasmo la proposta del club biancoblù: «Ad Albavilla – sottolinea con soddifazione Mauro – allenerò da capo allenatore la squadra Under 13 e sarò disponibile per dare una mano a Giovanni Sangalli con il gruppo Under15 e il Minibasket». Mauro ha però un pensiero per la sua ultima società la Pallacanestro Cabiate: “Mi sono trovato con tutti bene, in primis con i ragazzi. Abbiamo fatto una grande prima fase terminando in testa alla classifica a +6 dalla seconda e avremmo dovuto fare il Gold ma avevo già detto loro che avrei fatto una sola stagione, visto che non era molto compatibile con il mio lavoro”.