Pallacanestro Albavilla si è spento Italo De Mas “pioniere” della prima squadra del 1954

Pallacanestro Albavilla lo storico club ricorda con commozione un suo grande giocatore. (La prima squadra della Pallacanestro Albavilla 1954 con Italo De Mas in alto a sinistra).

Pallacanestro Albavilla erbese pivot dall’alto dei suoi 190 cm fece parte della formazione fondata da Don Mario Galbiati

Commozione e tristezza in casa della Pallacanestro Albavilla 1954 che piange la scomparsa di un “pionere” del basket come Italo De Mas avvenuta in queste ultime ore all’età di 83 a Milano. De Mas è stato uno dei primi giocatori a vestire la maglia della neonata squadra di Albavilla che fu fondata nel 1954 da Don Mario Galbiati.

Era l’unico giocatore proveniente dalla vicina Erba che si unì ad altri ragazzi di Albavilla per dare il via alla storia cestistica del club. La squadra allora giocava con la maglia gialloverde e si fece onore disputando i primi campionati nella provincia di Milano perchè in quella di Como non esistevano altre società di pallacanestro eccetto la Pallacanestro Cantù nata nel 1936. Dal 1960 il team di Albavilla con De Mas in campo prese parte ai primi campionati provinciali e per ben quattro anni riuscì ad aggiudicarsi il primo posto in classifica. De Mas fu uno dei pionieri del basket Albavilla e in campo giocava nel ruolo di pivot dall’alto dei suoi 190 cm. Con lui in squadra giocavano anche Giacomo Meroni (vicepresidente della società), Martino Bonomi, Renzo Canali, Roberto Messora, Antonio Pontiggia, Gabriele Pontiggia, Augusto Corti (poi primo sponsor e dirigente accompagnatore) ma anche Pinuccio Parravicini e Felice Parravicini e Achille Cammarotta figura diventata poi storica della Pall. Albavilla.

Proprio Cammarotta ha voluto ricordare così il compagno di squadra De Mas: “Italo è stato davvero un valido giocatore, molto stimato da tutti in campo e anche come persona. Un ragazzo molto appassionato della pallacanestro tanto che organizzò una piccola squadra a Erba prima di unirsi alla nostra nel 1954”. E dare così avvio alla lunga storia cestistica della Pall. Albavilla 1954 che dura fino ad oggi.