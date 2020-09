Pallacanestro, Alberto Bellondi: “Domenica 6 settembre l’assemblea elettiva al Forum di Assago”

Pallacanestro: il presidente brianzolo uscente della Fip Lombardia ha ricordato a tutte le società l’appuntamento.

Pallacanestro, si eleggerà il nuovo numero uno del comitato regionale: testa a testa Maggi-Frates

Con una lettera aperta il presidente uscente del comitato pallacanestro della Lombardia, il marianese Alberto Bellondi, ha invitato tutte le società regionali all’appuntamento con l’assemblea elettiva di domenica 6 settembre al Forum di Assago.

L’invito del presidente uscente Alberto Bellondi

“Care società,

Ricordo a tutti l’assemblea elettorale in programma domenica 6 settembre al Forum di Assago (via G.Di Vittorio anichè alIbiate) che nominerà il nuovo presidente e il nuovo consiglio regionale. L’appuntamento è previsto in prima convocazione alle 7,30 e in seconda convocazione alle 9.

Si voterà per le elezioni regionali e per la nomina dei delegati per le società regionali che rappresenteranno la Lombardia all’assemblea nazionale del 13 novembre a Roma.

Oltre alle votazioni riservate alle società, si ricorda inoltre che domenica al Forum di Assago saranno aperti anche i seggi per la nomina dei delegati delle categorie atleti, atlete ed allenatori all’assemblea nazionale.

Per queste categorie non è previsto il voto mediante delega, dunque gli interessati – tesserati FIP o CNA – dovranno recarsi di persona per nominare i propri rappresentanti.

Il presidente regionale

Alberto Bellondi