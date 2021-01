Pallacanestro anche Esordienti maschili e femminili possono riprendere ad allenarsi

Pallacanestro nuova importante comunicazione da parte della Federazione Italiana.

Pallacanestro permessa l’attività dei nati 2009 e delle nate 2009-10 purchè già tesserati per la categoria under13

In queste pre è arrivata un’ìmportante precisazione dalla federazione italiana pallacanestro che di fatto ha aperto in parte all’attività anche di alcune annate del sttore minibasket inizialmente escluso in toto dalle precedenti comunicazioni della Fip. Con questa nota sono satte infatti ammesse tra le categorie che possono riprendere almeno gli allenamenti in palestra anche Esordienti maschili (nati 2009) e femminili (nate 2009 e 2010) purchè già tesserati con la categoria under13. Una notizia importante che interessa molte società che agiscono con il loro settore giovanile anche in provincia di Como.

Il nuovo comunicato ufficiale della Fip

A seguito della pubblicazione del protocollo relativo alle Competizioni di preminente interesse nazionale, si informa che le categorie Esordienti Maschile 2009 ed Esordienti Femminile 2009 e 2010, pur facendo parte del Minibasket, sono autorizzate a riprendere gli

allenamenti nel rispetto delle norme contenute nel documento, poiché per i miniatleti è già necessaria la visita medico-sportiva agonistica, sono ammessi al campionato Under 13 e hanno tesseramento gara giovanile.

Si sottolinea che il tesseramento Under 13 è condizione necessaria per la ripresa degli allenamenti per gli Esordienti 2009 (e 2010 femminile).