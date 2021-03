Pallacanestro anche in zona rossa continua l’attività consentita dalla Fip

Pallacanestro pubblicato un comunicato congiunto dei comitati regionali.

Anche in zona rossa può continuare l’attività della pallacanestro regionale in Lombardia. Il comitato Fip lombardo ha pubblicato in queste ore un comunicato congiunto con gli altri comitati federai regionali che ufficializza come l’attività già consentita potrà continuare anche nel periodo in cui il territorio resterà in zona rossa. Potranno quindi proseguire i campionati di C Gold con la Virtus Cermenate, quello di C Silver con il Gorla Cantù e anche il torneo di B femminile con tante cestiste lariane in campo. nel frattempo i comitati federali continueranno anche a monitorare la situazione con la speranza di poter garantire il regolare svolgimento di tutte le competizioni nel massimo della sicurezza per tutti i tesserati coinvolti.

Questo il comunicato ufficiale congiunto dei comitati regioali Fip

“In considerazione alle numerose richieste e sollecitazioni pervenute al Comitato Regionale da parte di società e tesserati interessati alla

prosecuzione dell’attività sportiva, si comunica che con l’emanazione del Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 (Draghi) la programmazione

regionale relativa ai campionati rimane invariata. Al riguardo si informa che gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni di livello agonistico, ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza, programmati e fissati con sufficiente anticipo dalle rispettive Federazioni Nazionali. Per quanto riguarda le competizioni agonistiche regionali rientranti nei disposti del precedente capoverso comunicate dalla FIP al CONI (vedi sito CONI) sono le seguenti:

Campionati maschili:

Serie C Gold, Serie C Silver, Serie D, Promozione, 1^ e 2^ Divisione,

Under 20 Eccellenza, Under 20 Gold e Silver, Under 18 Eccellenza,

Under 18 Gold e Silver, Under 16 Eccellenza, Under 16 Gold e Silver,

Under 15 Eccellenza, Under 15 Gold e Silver, Under 14 e Under 13 Elite

e regionale.

Campionati femminili:

Serie B, Serie C, Promozione, Under 20, Under 18, Under 16, Under 14 e

Under 13.

3×3 maschile e femminile:

Open, Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13.

Il Comitato Regionale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione sul territorio nazionale e regionale con l’augurio di poter garantire il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati”.