Pallacanestro, aperte le iscrizioni per i corsi gratuiti per diventare arbitri

Gli arbitri di pallacanestro stanno preparando il loro ritorno in campo, e anche in provincia di Como si aspetta il via della stagione agonistica 2020-21. Nonostante il basket giocato sia fermo, prosegue dunque l’organizzazione dei corsi arbitri e ufficiali di campo sul nostro territorio.

Pallacanestro, il settore giovanile del comitato lariano ha svolto riunioni organizzative in vista del via della stagione 2020-21

Alla ripresa delle attività partiranno i corsi, come sempre gratuiti. Per chi volesse prenotarsi, basta compilare il modulo online disponibile su http://www.fip.it/cia/prenotazione.asp oppure inviare una mail a cia.co@lombardia.fip.it.

Le iscrizioni sono sempre aperte, sia come arbitro, sia come ufficiale di campo.

Intanto, il Gap di Como “Mario Tosetti” ha chiuso il primo giro di riunioni organizzative del settore giovanile, che si sono svolte online per tutti gli arbitri nostrani con il responsabile provinciale del settore giovanile, Emanuele Rigamonti, in vista del via della stagione cestistica 2020-21.