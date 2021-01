Pallacanestro arriva il “Trofeo Minibasket del Centenario” in 100 piazze d’Italia

Pallacanestro venerdì 29 gennaio 2021, durante il consiglio federale la Fip ha presentato un evento per i piccoli cestisti

Pallacanestro una festa della palla a spicchi che interesserà anche tante società e squadre della provincia comasca

Il Consiglio federale della pallacanestro Italiana tra i tanti temi trattati dallo staff diretto dal presidente Gianni Petrucci ha voluto anche presentare un evento speciale che sarà riservato esclusivamente ai piccoli cestisti in occasione del centenario della Fip. La Responsabile del Settore Minibasket FIP Margaret Gonnella ha infatti presentato il “Trofeo Minibasket del Centenario”, un grande torneo a livello nazionale che interesserà anche molte società e squadre della nostra provincia.

I minicestisti che parteciperenno alla manifestazione da tutta Italia saranno divisi infatti quattro gruppi, evocativi sia nel colore che nella parola: Bianco (Inclusione), Rosso (Altruismo), Verde (Condivisione), Azzurro (Rispetto). Le squadre saranno inserite in ciascun Gruppo, a prescindere dalla provincia e dalla regione d’appartenenza. Il torneo si svolgerà prima con una fase provinciale durante la quale le squadre iscritte si affronteranno, i punti raccolti da ogni squadra andranno ad incrementare la classifica generale. Le squadre potranno già tornare in campo per una fase preparatoria, nel rispetto del Protocollo Minibasket FIP.

Qualora poi le condizioni sanitarie della nazione lo consentiranno, nel mese di settembre si svolgerà una giornata conclusiva che vorrà essere una grande festa finale. Come del resto tutto questo innovativo torneo vuole essere una festa del Minibasket per il Centenario della pallacanestro, da giocare in 100 piazze d’Italia con tutti i minicestisti anche lariani.