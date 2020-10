Pallacanestro arrivano tre eventi di super basket a Milano per il Festival dello sport

Pallacanestro un ciclo di appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati della palla a spicchi.

Pallacanestro sabato 10 ottobre incontri con Datome, Messina e Scariolo, domenica 1 con gli assi NBA Gallinari-Belinelli-Melli

Per tutti gli appassionati della pallacanestro lariana e italiana si annunciano tre appuntamenti prestigiosi organizzati nell’ambito del Festival dello Sport in programma dall’8 all’11 ottobre prossimi a Milano. Tre eventi che avranno come protagonisti alcuni dei personaggi di spicco nel mondo del basket italiano che si alterneranno a Milano tra sabato 10 e domenica 11 ottobre. Da Gigi Datome, Ettore Messina a Sergio Scariolo per finire con un tris d’assi che profuma di NBA come Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Nicolò Melli. tre appuntamenti da non perdere. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, per partecipare sarà necessario accreditarsi sul sito www.festivaldellosport.it

Questo il cartellone dei tre eventi milanesi

Sabato 10 ottobre

Gigi Datome e Ettore Messina: “Milano, NBA”

Ore 10.00, Sala Buzzati, Milano

Sabato 10 ottobre

Sergio Scariolo: “Il primo Anello”

Ore 18.03, Piccolo Teatro Strehler, Milano

Domenica 11 ottobre

Belinelli, Gallinari, Melli: “Una storia Americana”

Ore 16.00, Piccolo Teatro Strehler, Milano