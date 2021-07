Pallacanestro buona la prima dell'Italbasket di Mannion, Tonut, Molin e Bucchi contro la Germania

Pallacanestro esordio vincente alle Olimpiadi di Tokyo per la nazionale azzurra

Pallacanestro successo per 92-82 molto sofferto in rimonta con protagonisti i due figli d'arte di ex campioni canturini

Sorride la pallacanestro italiana che bagna il suo ritorno dopo 17 anni alle Olimpiadi con un'importante vittoria nel match inaugurale contro un'ostica Germania. Il team azzurro di cui fanno parte i figli d'arte di due ex campioni canturini quali Nico Mannion e Stefano Tount ma anche due ex allenatori del club canturino quali Piero Bucchi e Lele Molin oggi hanno dovuto sudare parecchio per portare a casa i primi due punti olimpici, costretta ad inseguire per tre quarti la nazionale tedesca. Decisivo però il quarto quarto quando, trascinati da Fonteccho e Gallinari e proprio da Mannion e Tonut, gli italiani sono riusciti a sorpassare e poi andare a vincere. L'Italbasket tornerà in campo mercoledì 28 luglio contro l'Australia. Tutte le partite della Nazionale maschile saranno in diretta su Rai Due (durante il live potranno esserci flash da altri campi gara in caso di possibili medaglie Azzurre) e su discovery+ e Eurosport Player.

Il tabellino di Italia-Germania 92-82 (22-32, 21-14, 25-26, 24-10)

Italia: Spissu ne, Mannion* 10 (2/5, 2/5), Tonut* 18 (6/8, 2/5), Gallinari 18 (4/7, 2/2), Melli* 13 (3/5, 2/5), Fontecchio* 20 (2/8, 5/5), Tessitori (0/1), Ricci ne, Moraschini 8 (1/2, 1/2), Vitali M. 3 (1/1 da tre), Polonara* (0/6 da tre), Pajola 2 (1/1). All: Sacchetti

Germania: Bonga* 13 (3/4, 2/4), Saibou 6 (3/4, 0/1), Lo 24 (3/3, 6/9), Giffey* 3 (0/2, 1/1), Wimberg, Voigtmann* 3 (1/2 da tre), Benzing (0/2 da tre), Wagner 12 (3/9, 0/1), Wank, Barthel* 5 (1/5, 1/1), Thiemann 4 (2/3, 0/2), Obst* 12 (0/2, 4/9). All: Rodl

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

All: Meo Sacchetti

Ass: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

Torneo di basket maschile – Gruppo B (Saitama Super Arena)

Domenica 25 luglio

Germania-Italia 82-92

Australia-Nigeria (10.20 italiane, 17.20 locali)

Classifica

Italia 2 (1/0)

Germania 1 (0/1)

Australia

Nigeria

Mercoledì 28 luglio

Nigeria-Germania (03.00 italiane, 10.00 locali)

Italia-Australia (10.20 italiane, 17.20 locali)

Sabato 31 luglio

Italia-Nigeria (06.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Germania (10.20 italiane, 17.20 locali)

Martedì 3 agosto

Quarti di finale

Giovedì 5 agosto

Semifinali

Sabato 7 agosto

Finali