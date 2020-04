Pallacanestro Cantù 11 aprile del 1974 la Forst vinse la seconda Coppa Korac

Pallacanestro Cantù anniversario storico per il club brianzolo.

Ricorre oggi un anniversario speciale per la Pallacanestro Cantù. Come oggi 46 anni fa, l’11 aprile del 1974, infatti, la Forst Cantù vinse la sua seconda Coppa Korac sconfiggendo nella doppia finale una corazzata come il Partizan Belgrado di un fuoriclasse come Drazen Dalipagic. Ma Cantù trascinata da capitan Carlo Recalcati e da Pierluigi Marzorati sì impose sia nel match d’andata giocato in Brianza per 99-86 sia nella gara di ritorno per 75-68. Oltre al “Charlie” e al “Pierlo” nel roster diretto da coach Arnaldo Taurisano anche mostri sacri come Bob Lienhard e “Ciccio” Della Fiori. Fu quella la seconda di quattro Copèe Korac per la Pallacanestro Cantù che infatti rivinse anche l’anno successivo contro il Barcellona.

Tabellino della finale d’andata

Forst Cantù-Partizan Belgrado 99-86

Forst: Recalcati 24, Lienhard 22, Marzorati 18, Della Fiori 20, Meneghel, Farina 15, Beretta, Tombolato, Cattini. All. Taurisano

Partizan: Todoric 2, Kicanovic 24, Dalipagic 22, Ðukic 10, Zecevic 4, Latific 8, Kerkez, Popovic 12, Farcic 4, Beravs. All. Žeravica

Tabellino finale di ritorno

Partizan Belgrado-Forst Canù 68-75

Belgrado: Todoric 2, Kicanovic 22, Dalipagic 25, Ðukic 2, Zecevic 2, Latific 2, Kerkez 4, Popovic 4, Farcic 5, Beravs. All. Žeravica.

Cantù: Recalcati 12, Lienhard 12, Marzorati 18, Della Fiori 13, Meneghel, Farina 18, Beretta 2, Tombolato, Cattini, Giorni. All. Taurisano

