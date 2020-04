Pallacanestro Cantù 39 anni fa la Squibb vinceva il suo terzo scudetto

Pallacanestro Cantù successo indimenticabile accadeva il 22 aprile 1981.

Pallacanestro Cantù in finale la squadra di coach Bianchini sconfisse al Pianella la Virtus Bologna

Anniversario speciale per la Pallacanestro Cantù che esattamente come oggi 39 anni fa vinse il suo terzo scudetto. La Squibb allenata dal Vate Valerio Bianchini e presieduta dall’indimenticato Aldo Allievi, il 22 aprile del 1981 sconfisse in una finale emozionante la Virtus Bologna in un Pianella caldissimo e incandescente. Un successo strepitoso che seguiva di pochi giorni la vittoria della Coppe delle Coppe conquistata a Roma contro il Barcellona. Un anno fantastico che sarà il prologo del doppio trionfo in coppa dei campioni ottenuto da Cantù a Colonia nel 1982 e a Grenoble nel 1983. Tornando al terzo tricolore va detto che fu conquistato da una squadra super entrata nella storia del basket italiano e formata dal capitano Pierluigi Marzorati, spalleggiato da due stranieri indimenticati come Bruce Flowers e Tom Boswell, ma anche mostri sacri per i tifosi quali Antonello Riva, Renzo Bariviera, Giorgio Cattini, Denis Innocentin e Renzo Tombolato.

Questo il tabellino di gara 3 della finale scudetto del 22 aprile 1981

Squibb Cantù-Sinudyne Bologna 93-83

CANTÙ: Innocentin 20, Flowers 14, Tombolato, Boswell 19, Riva 14, Marzorati 16, Bariviera 10, Cattini, Cappelletti n.e., Masolo n.e. All. Bianchini.

VIRTUS BOLOGNA: Cantamessi 16, Cagliersi 10, Villalta 10, Binelli n.e., Generali 16, Bonamico 29, Valenti 2, Martini, Porto n.e, Possemato n.e. All. Ranuzzi.

