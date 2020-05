Pallacanestro Cantù 45 anni fa la Forst vinceva il secondo scudetto

Pallacanestro Cantù ricorrenza tricolore per il club brianzolo.

Anniversario speciale per la Pallacanestro Cantù che proprio oggi come 45 anni fa si laureava campione d’Italia per la seconda volta. Era il 4 maggio 1975 quando la Forst Cantù allenata da coach Arnaldo Taurisano conquistò il tricolore, il secondo della sua storia dopo quello ottenuto nel 1968. Un tricolore conquistato con una giornata d’anticipo battendo l’Ignis Varese per 94 -71. Ricordiamo che quella stagione fu ricordata anche perchè la prima giocata nel nuovo impianto del Pianella. A quella impresa tricolore contribuirono oltre al capitano Carlo “Charlie” Recalcati anche Fabrizio “Ciccio” Della Fiori, Bob Lienhard ma anche Renzo Tombolato, Franco Meneghel, Silvano Cancian, Mario Beretta, Antonio Farina oltre a giovani Pierluigi Marzorati e Giorgio Cattini, Questo scudetto arrivo dopo che la Forst il 25 marzo aveva già vinto la sua terza Coppa Korac contro il Barcellona.

