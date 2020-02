Pallacanestro Cantù: 8 marzo 2020 “La giornata dell’Orgoglio Biancoblù”

Domenica 8 marzo andrà in scena “La Giornata dell’Orgoglio Biancoclù” al Paladesio.

8 marzo 2020 “La giornata dell’Orgoglio Biancoblù”

18 febbraio 2019. Una data importante. Pallacanestro Cantù passa da Dmitry Gerasimenko alle preziose mani dei canturini di Tutti Insieme Cantù Srl, azionariato popolare del club biancoblù, composto da 300 soci. Oltre ottant’anni di storia, gloriosa e vincente, salvati dalla passione e dall’orgoglio dei canturini e di chi, Cantù, l’ha sempre vissuta sulla propria pelle, combattendo ogni giorno, senza mai arrendersi. Mai. A pochi giorni dal primo anniversario dell’acquisizione di Pallacanestro Cantù da parte di TIC e di quell’incredibile e coraggioso salvataggio, in occasione della partita casalinga contro la Vanoli Cremona in programma alle ore 18:00 di domenica 8 marzo, la società del presidente Davide Marson invita caldamente il passionale pubblico canturino a

riempire il palazzetto. Una sorta di chiamata alle armi con un significato simbolico e profondo: la celebrazione, insieme ai propri tifosi, della comune passione per i colori biancoblù.

Gioia, condivisione, appartenenza

Domenica 8 marzo al PalaBancoDesio andrà in scena “La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù”, un pomeriggio di festa che andrà ben oltre la semplice disputa di una partita, corredata, infatti, da molteplici attività collaterali che, nei prossimi giorni, verranno svelate dal club e che renderanno l’evento indimenticabile per grandi e piccini. Nel corso di settimane, il club invita i tifosi canturini a utilizzare sui propri social l’hashtag #orgogliobiancoblù, così da aumentare l’attesa e il coinvolgimento in vista di un grande appuntamento, cui la società tiene molto. “La gente come noi non molla mai: non mancate”.