Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo alla vigilia della sfida a Trieste

Pallacanestro Cantù oggi si apre il 21° turno stagionale in serie A1 maschile.

Pallacanestro Cantù stasera due gli anticipi Varese-Sassari e Virtus Bologna-Venezia

Vigilia di campionato per la Pallacanestro Cantù che domani, domenica 7 marzo, sarà protagonista del posticipo serale del 21° turno stagionale di A1 maschile ospite della Allianz Trieste. Turno che di fatto si apre già oggi con due anticipi ghiotti alle ore 19 Varese-Sassari e alle ore 20 Virtus Bologna-Venezia, Tornando al match di domani dell’Acqua San Bernardo questa la vigilia dei due tecnici. Piero Bucchi coach Cantù: “Trieste è una squadra molto buona, ricca di talento e con tanti buoni tiratori. Inoltre, ha ampiamente meritato la qualificazione alla Coppa Italia, gratificazione importante sia per i giocatori sia per la società. Andiamo a Trieste con molta umiltà, ma anche con fiducia perché i ragazzi stanno lavorando bene”.

Così invece Eugenio Dalmasson: coach dell’Allianz: “Cantù è una squadra che ha grande atletismo, soprattutto negli esterni. Dobbiamo dunque gestire al meglio la transizione difensiva senza subire ripartenze avversarie. Cantù viene da tre partite gestite da coach Bucchi, di cui due vinte e una persa di poco con Venezia, sintomo di una chiara svolta psicologica”. Allianz Pallacanestro Trieste – Acqua S.Bernardo Cantù sarà trasmessa domani alle ore 20.45 su Rai Sport HD e Eurosport Player.

Programma del 21° turno stagionale

Sabato 6 marzo ore 19 Varese-Sassari; ore 20 Virtus Bologna-Venezia; domenica 7 ore 12 Fortitudo Bologna-Brindisi; ore 17 Trento-Milano; ore 18 Cremona-Pesaro; ore 19 Treviso-Reggio Emilia; ore 20.45 Trieste-Cantù. Riposa Brescia.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 32; Sassari, Brindisi, Virtus Bologna 26; Venezia 24; Trieste, Pesaro, Brescia 18; Treviso 16; Reggio Emilia, Cremona, Fortitudo Bologna 14; Acqua San Bernardo Cantù, Dolomiti Trento 12; Varese 10.