Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo chiamata a vincere contro l’Openjobmetis Varese

Pallacanestro Cantù oggi a Desio derby brianzolo per cuori forti e punti pesanti

Pallacanestro Cantù prima volta sulla panchina biancoblù di coach Piero Bucchi che vuole festeggiare con un successo prezioso

Derby da brividi, per cuori forti e punti pesanti quello in programma oggi per la Pallacanestro Cantù. Già perchè alle 16 sul parquet amico di Desio l’Acqua San Bernardo porta l’assalto a un’eterna rivale come l’OpenJobmetis con l’obiettivo dichiarato di tornare al successo che manca da troppo tempo. In palio come detto due punti pesanti per la classifica davvero precaria di entrambe le contendenti divise da sole due lunghezze, a favore di Cantù, ma sul fondo, alle ultime due posizioni della graduatoria. Un derby numero 148 ben diverso dalle grandi classiche del passato (in campo oggi 13 scudetti e oltre 20 coppe internazionali) ma a tempo stesso molto sentito sulle opposte barricate. Sul fronte canturino per la prima volta guiderà la carica il neo coach Piero Bucchi che vuole festeggiare subito al meglio questa sua nuova avventura in biancoblù. D’altra parte della barricata chi promette battaglia è la Pall. Varese di coach Massimo Bulleri ancora non al completo e reduce da un lungo stop dovuto alle tante positività in seno al gruppo squadra ma che già nell’ultimo match infrasettimanale a Trieste ha dimostrato di essere viva. A suonare la carica in casa varesina il campionissimo argentino, il 41 enne Luis Scola capocannoniere del campionato con oltre 21 punti di media gara e una carriera da eterno vincente. Ieri intanto il turno è stato aperto da un anticipo serale che ha visto il successo esterno della Virtus Bologna a Cremona.

I PRECEDENTI

Sono 147 le sfide tra Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese: ospiti avanti nel bilancio delle vittorie con 88 affermazioni, contro i 59 successi dei brianzoli. Questo in programma domenica sarà il quarto derby tra le due squadre nell’arco della stagione: le due formazioni si sono infatti già affrontate in tre occasioni; due volte in Supercoppa, oltre alla gara di andata. Negli ultimi due confronti la vittoria è sempre andata a Cantù, vittoriosa a Desio 81 a 72 nel match di ritorno del girone di Supercoppa; e, con il risultato finale di 90 a 80 a proprio favore, anche nella partita di andata dello scorso 11 ottobre, disputatasi a Masnago.

Programma del 18° turno, terzo di ritorno

Sabato 30 gennaio 2021 alle 20 Cremona-Virtus Bologna 75-88; domenica 31 ore 16 Cantù-Varese, ore 17 Milano-Trieste; ore 17.30 Trento -Fortitudo Bologna, ore 18 Brescia-Treviso; ore 20.45 Pesaro-Venezia; lunedì 1 febbraio ore 20.30 ore 20.30 Brindisi-Reggio Emilia. Riposa Sassari.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Virtus Bologna, Sassari 22; Brindisi, Venezia 20; Pesaro, Trieste 16; Treviso, Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Brescia 12; Fortitudo Bologna 10; Acqua San Bernardo Cantù 8; Varese 6.