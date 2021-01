Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo e Openjobmetis preparano la sfida da brividi

Pallacanestro Cantù vigilia del derby numero 148 in programma domani a Desio.

Pallacanestro Cantù il coach di Varese Massimo Bulleri: “Troveremo una squadra canturina agguerrita”

E’ vigilia del derby brianzolo numero 148 che domani a Desio vedrà la Pallacanestro Cantù ospitare alle ore 16 la OpenjobMetis Varese. Un derby da brividi tra le ultime due della classe separate da soli due punti in classifica enche se i varesini hanno da recuperare tre gare. Ecco perchè per l’Acqua San Bernardo assume una valenza fondamentale tornare alla vittoria per distanziare i cugini e portarsi sul 2-0 negli scontri diretti bissando il successo dell’andata a Masnago per 80-90. Rispetto a quella partita sono cambiate tante cose a comicaire da entrambi gli allenatori. Domani infatti farà il suo esordio sulla panchina canturina Piero Bucchi che ha caricato squadra e ambiente in vista del derby. Contro si troverà Massimo Bulleri che sta timonando l’Openjobmetis tornata in campo, dopo tanto tempo per problemi di covid, mercoledì scorso a Trieste disputando seppur incompleta e pur perdendo un buona prestazione. Prestazione che Bulleri vuole ripetere domani contro Cantù: “E’ vero ai miei giocatori chiederò di riproporre domani l’atteggiamento, lo spirito e l’audacia che hanno mostrato mercoledì sera contro Trieste. Sappiamo che è una partita importante ma non è ancora decisiva. Alla classifica non guardiamo ma sappiamo che affronteremo una Cantù ancora più agguerrita con l’avvento di Pietro Bucchi”. Varese intanto ha ingaggiato il centro nigeriano John Egbunu. Oggi intanto il 18° turno stagionale di serie A1 si apre con l’unico anticipo in cartellone in serata Cremona-Virtus Segafredo Bologna. Domani invece tutto il resto del palinsesto.

Programma del 18° turno, terzo di ritorno

Sabato 30 gennaio 2021 ore 20 Cremona-Virtus Bologna; domenica 31 ore 16 Cantù-Varese, ore 17 Milano-Trieste; ore 17.30 Trento -Fortitudo Bologna, ore 18 Brescia-Treviso; ore 20.45 Pesaro-Venezia; ore 20.30 Brindisi-Reggio Emilia. Riposa Sassari.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Sassari 22; Brindisi, Virtus Bologna, Venezia 20; Pesaro, Trieste 16; Treviso, Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Brescia 12; Fortitudo Bologna 10; Acqua San Bernardo Cantù 8; Varese 6.