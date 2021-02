Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo oggi spettatrice del delicato Varese-Brindisi

Pallacanestro Cantù nel pomeriggio si gioca un recupero molto importante di serie A.

Pallacanestro Cantù intanto il team di coach Piero Bucchi sta preparando la trasferta domenicale a Venezia

Messa in archivio la preziosa vittoria di domenica scorsa nel derby con Varese, la Pallacanestro Cantù si è già messa in moto per preparare la prossima delicata sfida che la vedrà, domenica 7 febbraio, rendere visita alla corazzata Venezia. Mentre coach Piero Bucchi sta oliando i meccanismi tattici per provare a fare il colpo in laguna, l’Acqua San Bernardo oggi fa da spettatrice ad un recupero molto importante che la interessa da vicio. Già perchè, oggi pomeriggio, si gioca Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi (ore 17.30, Eurosport Player) valevole per il 15° turno d’andata di Serie A UnipolSai. Una sfida che vede in campo proprio i varesini ultimi in classifica e battuti recentemente da Cantù e su cui la squadra biancoblù fa la corsa, per ora in classifica, potendo contare anche sul 2-0 nei confronti diretti.

Recuperi

Oggi giovedì 4 febbraio ore 17.30 Varese-Brindisi.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Brindisi, Virtus Bologna, Sassari, Venezia 22; Trieste 18; Pesaro, Treviso 16; Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Brescia, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù 10; Varese 6.

Programma del 18° turno, terzo di ritorno

Sabato 6 febbraio 2021 alle 20 Fortitudo Bologna-Sassari; domenica 7 ore 12 Trieste-Brescia; ore 16 Varese-Cremona; ore 17 Trento -Pesaro; ore 18.30 Venezia-Cantù; ore 19 Treviso-Brindisi; ore 20.45 Reggio Emilia-Virtus Bologna. Riposa Milano.