Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo prepara il ritorno con Treviso

Pallacanestro Cantù verso la ripresa del campionato di serie A1 maschile.

Pallacanestro Cantù rientrati dalle nazionali Procida e Bayehe, il team di coach Bucchi si allena per la sfida di domenica 28

Archiviate le fini di Coppa Italia e gli impegni azzurri che hanno visto il debutto con l’Itatlia maggiore di Gabriele Procida, la Pallacanestro Cantù ha ripreso ad allenarsi al gran completo in vista del prossimo impegno di campionato che la vedrà domenica 28 ospitare a Desio Treviso alle ore 18.30. La lega ha designato per la gara domenicale la terna arbitrale Rossi-Sardella-Bongiorni. Intanto come detto oltre a Gabriele Procida è rientrato dagli impegni con la nazionale del Camerun anche Jordan Bayehe che si è aggregato al gruppo di coach Piero Bucchi.

Programma del 20° turno stagionale

Sabato 27 febbraio ore 19.30 Virtus Bologna-Varese, ore 20 Sassari-Venezia, ore 20.30 Brindisi-Trieste; domenica 28 febbraio ore 12 Cremona-Trento, ore 17 Milano-Fortitudo Bologna, ore 18.30 Cantù-Treviso, ore 20.45 Brescia-Reggio Emilia. Riposa Pesaro.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Sassari, Brindisi, Virtus Bologna, Venezia 24; Trieste, Pesaro 18; Treviso, Brescia 16; Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù , Varese 10.